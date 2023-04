Politiet håper på utvikling om utlevering av Bhatti til Norge

Etter at Arfan Bhatti ble pågrepet av politiet i Pakistan, mest sannsynlig den 26. september i fjor, har norsk politi vært interessert i å få ham utlevert til Norge. Bhatti er sammen med to andre menn siktet for medvirkning til terrorangrepet i Oslo den 25. juni i fjor, da to personer ble drept og mange skadd da Zaniar Matapour løsnet skudd i sentrum.

Bhatti skal ha snakket med Matapour flere ganger i løpet av våren og sist bare noen dager før angrepet skjedde. Han forlot Norge før skytehendelsen ved C.J. Hambros plass, men politiet mener han likevel skal siktes for medvirkning til drapene.

Men etter at Bhatti ble pågrepet, har arbeidet med utleveringen til Norge gått heller sakte. Før helgen opplyste Pakistans justisminister Azam Nazeer Tarar til Aftenposten at han ikke hadde registrert noen begjæring om utlevering fra norske myndigheter. Ifølge VG skal pakistanske myndigheter ha sendt et brev til Norge der de stiller seg positive til en utlevering.

Håper på en utvikling

På norsk side er det, foruten Oslo politidistrikt som etterforsker selve terrorhendelsen, Justisdepartementet som håndterer spørsmålet om utlevering opp mot pakistanske justismyndigheter.

– Vi har ingen konkret informasjon om når Bhatti vil returnere til Norge. Vi samarbeider med pakistanske myndigheter og håper det snart vil komme en utvikling i saken, sa politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt til NTB mandag ettermiddag.

I påvente av at Bhatti utleveres sitter også en annen mann i varetekt, siktet for medvirkning. Mannen i 40-årene ble på nytt fengslet i forrige uke, men bare for to uker fordi Oslo tingrett åpenbart syntes det var vanskelig å fortsatt holde mannen i varetekt på strenge vilkår bare fordi politiet mener det kan skade etterforskningen å slippe ham over på soning av en dom før Bhatti er ankommet Norge.

Uklart når en utlevering kan skje

– Slik retten forstår det, er medsiktet under politiets varetekt i Pakistan, skriver Oslo tingrett om Bhatti.

– Ved en eventuell utlevering til Norge har retten forstått det slik at det er sannsynlig at medsiktede vil varetektsfengsles i Norge, skriver retten videre i kjennelsen og spør hvordan mannen i 40-årene skal ha mulighet til å påvirke Bhatti hvis han selv soner i fengsel og Bhatti sitter i varetektsfengsel.

Fengslingsperioden for den medsiktede går ut 11. april. Om Bhatti da er ankommet Norge, er foreløpig høyst uklart. Bhattis forsvarer, advokat Svein Holden, svarte mandag ikke på NTBs henvendelse.

