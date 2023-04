LO-topp ber næringsministeren kaste styreleder i Statkraft

LO-topp Jørn Eggum sier at bråket om milliardbonuser i det statlige kraftselskapet gjør at styreleder Thorhild Widvey må gå. Han sier selskapet ikke kan bruke milliarder på bonuser.

– Dette er sinnssykt, disse pengene tilhører fellesskapet. At vi skal utbetale sånne bonuser i et 100 prosent statseid selskap er perverst. Jeg blir kvalm. Det viser virkelig at dette har spilt fallitt og at det må politisk styring til, sier Eggum til Dagens Næringsliv.

Han sier at Widvey ikke representerer det norske folk og at Vestre må bytte henne ut.

Widvey selv sier at hun ikke har noen kommentar til kravet om at hun må gå. Hun avviser å legge fram detaljer om bonusene, slik LO har bedt om.

– Detaljer om våre kompensasjonsordninger er ikke noe vi ønsker at våre konkurrenter skal få tilgang til, sier hun.

[ Når kommer skattepengene? Spørsmål og svar om skatteoppgjøret ]