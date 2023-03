Sykepleierne ønsker å få slettet studielån

Lærerne fikk i 2017 etablert en ordning som gjør at ferdigutdannede lærere som har vært i jobb i tre år kan få slettet 106.000 kroner av studielånet sitt, uansett hvor i landet de bor. Nå ønsker Norsk Sykepleierforbund en lignende ordning for sykepleierne, skriver Khrono.

Hvor mye man skal få slettet, kan differensieres ut fra hvor man velger å bosette seg og få jobb.

– Slik må det nesten være, fordi behovet for sykepleiere er større i distriktene enn i de store byene. Men ordningen bør gjelde for hele landet, slik den gjør for lærerne, sier andre nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Kai Øivind Brenden.

I fjor søkte over 3.000 færre seg inn på sykepleieutdanningen enn det som var tilfelle i 2021. Brenden sier flere rapporter og undersøkelser viser at det er et sterkt behov for å rekruttere flere sykepleiere, særlig i distriktene, og at dette også er noe som politikerne erkjenner.

– Derfor er det svært underlig at man ikke ser ut til å ville etablere en ordning som vi vet med nær hundre prosent sikkerhet at vil ha effekt, sier Brenden.

Kunnskapsdepartementet opplyser til Khrono at de merker seg innspillet, og at de tar det med seg i det videre arbeidet.

