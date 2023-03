Alkoholsalget falt i 2022

– Det er bra at salget går ned, sier genereralsekretær Ragnhild Kaski i alkovettorganisasjon Av og til.

Sammenlignet med 2021 falt alkoholomsetningen med 9 prosent i 2022, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mindre vin

Nedgangen i 2022 er klart størst for vin med 14 prosent nedgang fra året før. Det ble solgt 9,6 prosent mindre brennevin, og 7 prosent mindre øl.

– Etter to år med kraftig økning i alkoholsalget under pandemien, begynner tallene å falle litt tilbake nå. Men det er fremdeles et stykke igjen ned til nivået fra før pandemien, sier Jonas Eid Lauveng i SSB.

Tallene omfatter ikke alkohol kjøpt på taxfree, på grensehandel eller ellers i utlandet.

– Salgsøkningen vi så under koronapandemien har antakelig sammenheng med at vi ikke hadde like stor mulighet til å kjøpe alkohol i utlandet. I 2022 har grensene vært åpne igjen, og dermed også muligheten for å kjøpe alkohol større, sier Jonas Eid Lauveng.

Han sier nivået på alkoholsalget i 2022 fortsatt er 13 prosent høyere enn gjennomsnittet for de fem siste årene før pandemien.

Åpne grenser

Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til. (Jorunn Valle Nilsen )

– Det er bra at salgstallene går ned, men det er verdt å merke seg at nivået for 2022 er 13 prosent høyere enn snittet for de fem siste årene før pandemien. Altså kan vi snakke om en nedgang og en økning, litt avhengig av hvordan man regner, sier genereralsekretær Ragnhild Kaski til Dagsavisen.

– Vi vet ikke om de økte salgstallene kan bety økt konsum. Men det er det absolutt verdt å se nærmere på nå som vi også har salgstallene for 2022, og de fremdeles ligger såpass mye over tallene fra før pandemien.

Nedgangen skulle altså bare mangle etter den store økningen under pandemien. — Ragnhild Kaski, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av og til

– Nedgangen skulle altså bare mangle etter den store økningen under pandemien. Økningen ble da forklart med at det ikke var mulighet for kjøp i utlandet, men vi registrerer at vi enda ikke er nede på nivå med før pandemien selv om grensene nå har vært åpne, sier hun.

