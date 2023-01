Dette er helseeffektene av en alkoholfri måned

Navn: Torgeir Gilje Lid (60)

Hva: Lege og forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest.

God ettermiddag. Vi er midt i januar, og mange startet året med et nyttårsforsett. Som for eksempel å ha en hvit, eller alkoholfri måned. Hvor smart er det?

– Jeg tenker at det kan være smart, og en god idé, og gir en god anledning til å tenke over egne vaner og forbruk, og hva som er bra og hva som er mindre bra med forbruket. Det er også smart å snakke om og reflektere over egne vaner med familie og venner. Mange opplever helsegevinster og overskudd ved å kutte ut alkohol over en periode. Selv mange som drikker en del for mye til vanlig, kan klare en hvit måned. Og klarer du det ikke, er det hjelp å få, både hos fastlegen og andre instanser i kommunen.

Hva gjør det med kroppen å ha en hvit måned?

– Det er avhengig av utgangspunktet. Av vanlige ting som kroppen merker kan være bedre søvn, mer overskudd og mer overskudd. Det kan også ha positiv effekt på angst og depresjon. Alkohol virker på alt levende vev i kroppen, så potensialet for negative helseeffekter av alkohol er stort, og tilsvarende stort potensial for bedring i løpet av en hvit måned.

Hvilken helsefordeler har en hvit måned?

– For de som drikker ett eller to glass en gang en gang iblant, så skal det mye til for at det oppleves helseeffekter. Men for alle som drikker litt for mye i festlige lag, eller drikker alkohol flere av ukens dager, kan en hvit måned gjøre en stor positiv forskjell.

Hva om vi sprekker med et glass rødvin en lørdag kveld. Er det da bare å ta et par glass til, og si «prøver igjen neste år»?

– En hvit måned er ikke en konkurranse. En hvit måned er en positiv trend, og det er flere som gjør det. «Sprekker» man med et par glass, så kan man jo tenke at det smakte godt her og nå, men jeg venter med resten til etter den hvite måneden. Lurer man på om man har et for høyt forbruk kan det være lurt å sjekke om det er noen forskjell før og etter en hvit måned. Hvis du har kroniske helseplager eller er redd for at du ikke klarer å gjennomføre en hvit måned, kan du snakke med fastlegen om det. Da kan du også prøve å finne ut sammen med fastlegen om en hvit måned gjør noen forskjell.

Hvem er det viktigst for å ha en hvit måned?

– Det er først og fremst viktig for de som drikker litt for mye. Enten daglig, eller for mye på fest. Særlig for eldre kan det være vanskelig å vite hva som er negative effekter av alkohol, og hva som skyldes aldersforandringer eller sykdom. Vi tåler mindre med alderen, og for eldre er gjerne drikkemønsteret at vi drikker ofte og mindre om gangen.

Er det noen tall på hvor mange av oss som tar en hvit måned, og hvor mange som virkelig gjennomfører det?

– Det er nok færre som gjør det enn de som tenker på det. Men det er blitt et mye større fenomen nå enn for et par år siden, og det er blitt mer vanlig å snakke om det, noe som er positivt. Det bidrar til en mer balansert offentlig samtale om alkohol.

Er det noe sunt ved det å drikke alkohol i det hele tatt?

– Det er ingen positive helseeffekter ved stoffet alkohol. Den tesen kan man parkere for godt. Det er ingen som trenger å tenke at de bør begynne å drikke, eller drikke mer for å få bedre helse. Men alkohol kan være en del av det gode liv, og for mange er alkohol en del av mye positivt samvær med andre, om det brukes fornuftig.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

Ja, det var et godt spørsmål. Det er mange opp gjennom tiden som har gjort inntrykk. Men Karl Ove Knausgaards «Min Kamp» var sterk lesing. Særlig de to første.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det kan være mange ting. På småbruket vårt sammen med kona, gå turer i fjellet og være med venner, barn og barnebarn. I jobbsammenheng være med gode kolleger, ha flyt i arbeidet, og kjenne at kroppen virker. jobb.

Hvem var din barndomshelt?

– Det begynner å bli fryktelig lenge siden. I min generasjon var gjerne heltene i tegneserier som Tex Willer og Sølvpilen veldig stas husker jeg.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det var et avslørende spørsmål. Jeg kan noen ganger være for forsiktig, eller konfliktsky. Noe jeg iblant får høre fra de rundt meg.

Hva gjør du når du skeier ut?

– På mange måter er vi nå borti dagens tema. Det er noe med en god fest med gode venner, dans og fin stemning, danse til god musikk. Men i min alder er ikke det så ofte det skjer.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Må innrømme at det er en stund siden sist. Men det er to viktige ting som opptar meg. Det ene er ulikheten i Norge, ved at flere og flere faller igjennom sikkerhetsnettene våre. Jeg bor og lever i oljehovedstaden Stavanger, og mangel på den kollektive evnen til å ta klimaendringene over oss opprører meg. Jeg er Ikke en champion der selv, men har meldt meg inni MDG for i så måte gjøre en liten markering.

Er det noe du angrer på?

– Klassikeren er vel å svare, «at man angrer mer på det man ikke har gjort, enn man gjorde». Det er iblant utfordringer som dukker opp, med for eksempel spennende muligheter knyttet til arbeid, hvor jeg i ettertid har tenkt at her burde jeg vært mer modig, tatt sjansen.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg vil helst ikke stå fast. Det er veldig lite kjekke greier. Hvis det skulle skje, så måtte det vært med en som kunne fått heisen i gang igjen.

