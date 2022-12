Tillitsvalgt mener Ap bortforklarer strømkrisa: – Folk er ikke dumme

– Vi får så hatten passer der ute. Frustrasjonen er stor ute på arbeidsplassene. Det er rett og slett utrivelig å gå ut og møte medlemmene og diskutere politikk.

Kraftsalven kommer fra mangeårig tillitsvalgt og forbundsstyremedlem i Fellesforbundet, Rolf Geir Hillestad. Leder for avdeling 7 Vestfold.

Han er også et lojalt medlem i Arbeiderpartiet, og har tidligere representert partiet i kommunestyret i Larvik.

Hillestad sier han aldri kommer til å stemme noe annet enn Ap, men nå er han alvorlig bekymret for tilstanden i partiet.

– Jeg frykter at motivasjonen blant tillitsvalgte i Fellesforbundet for å drive valgkamp i det kommende lokalvalget, er på rask vei nedover.

Frykter bunnen ikke er nådd

Etter en rekke stadig dårligere meningsmålinger for partiet, tror likevel ikke Hillestad at bunnen er nådd. Han mener det skyldes flere ting, men først og fremst:

– Strøm, strøm og strøm, sier han.

Han forteller at folk er irriterte og forbanna over forklaringene på strømkrisa.

– Først fikk vi høre at det ikke var vann i magasinene. Så var det lite vind i Europa. Så kom krigen. Men de store eksportkablene og koblingen til kraftbørsen NordPool nevnes ikke, påpeker Hillestad.

– Folk er ikke dumme, og det er bare irriterende å høre på bortforklaringer fra et parti der ledelsen viser tydelig at de ikke har planer om å ta politisk kontroll over krafta, sier han.

Han mener at for eksempel olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har fjernet seg fra arbeiderbevegelsen. Hillestad mener ingenting tyder på at han ønsker å ta tak i problemene ved roten.

Ap: – Vi forstår frustrasjonen

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet skriver i en epost til Magasinet for fagorganiserte at hun forstår at frustrasjonen rettes mot dem, all den tid de sitter i regjering.

«Det er nok mange som kjenner på den samme frustrasjonen som Rolf Geir nå», skriver Stenseng.

Ap-partisekretæren er enig i at energikrisa og strømprisene er en stor del av utfordringa.

Kjersti Stenseng fastholder at «vi må ta grep som avhjelper folk i den situasjonen vi står i nå, og grep som løser dette på lang sikt. Både olje- og energiministeren og statsministeren har vært helt tydelige på det. Vi kan ikke ha det sånn som nå over tid».

Stenseng peker på at problemene ikke kan løses over natta. Hun fastholder at det viktigste enkelttiltaket nå er å fortsette med strømstøtte til husholdninger og bedrifter, sammen med tiltak som redusert elavgift og økt bostøtte på 800 millioner kroner.

«Så må vi også ta større grep. Vi jobber med det gjennom energikommisjonen som legger fram sitt forslag etter jul og Arbeiderpartiets eget energiutvalg som hele partiet har vært involvert i», forklarer hun.

– Skadelig måte å snakke på

Rolf Geir Hillestad mener partiet har en måte å snakke på som støter folk bort.

– Mange medlemmer vi snakker med føler seg ikke hjemme i Arbeiderpartiet og føler at det ikke føres en politikk som gagner dem, sier han.

– Når statsråder med millionlønn sier til fattige på TV at de forstår dem, og samtidig ikke gjør noe som monner for å hjelpe, da blir folk forbanna. En slik måte å snakke til folk er rett og slett skadelig, mener Hillestad.

Han konstaterer at retorikken fra regjeringen og statsminister Støre ikke går hjem ute på brakkene og pauserommene der han treffer medlemmene i Fellesforbundet.

Ymter om behov for lederskifte

Rolf Geir Hillestad sier at selv om de fleste forstår at det ikke er Ap sin skyld at prisene og renta stiger, så hjelper ikke det så lenge de sitter igjen med følelsen av at partiet ikke tar politiske grep.

– Problemet går helt til topps i partiet. Selv om Jonas Gahr Støre er partileder i Arbeiderpartiet, forbindes han med overklasse og stor formue. Nå er vi i en situasjon der vanlige folk får det verre. La meg bruke et bilde: når et fotballag ikke skårer mål, da er treneren nødt til å gjøre noen bytter, sier Hillestad.

Hillestad tror derfor ikke regjeringen og Arbeiderpartiet kommer på beina igjen før det kommer et skifte i ledelsen.

– Jeg tror det blir viktig framover at vi i fagbevegelsen må være mye hardere med regjeringen når vi stiller krav.

Ap: – Vi kommer oss gjennom dette

Partisekretær Stenseng synes det er leit å høre Rolf Geir Hillestads beskrivelse av motivasjonen, og understreker at Ap tar det på største alvor.

«Jeg opplever samtidig et imponerende samla lag som forstår at det er motbakke akkurat nå, men som står på og bidrar til politiske løsninger, og omfordelende og rettferdig politikk som skal ta oss trygt gjennom krisa. Vi skal snu dette, Norge skal komme seg gjennom tida vi er inne i, og da tror jeg tillit og oppslutning vil følge etter», skriver partisekretæren.

«Vi har et nært og godt samarbeid med fagbevegelsen og det trengs foran et utrolig viktig lokalvalg om ni måneder», avslutter hun.

