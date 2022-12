Deler ut mat til trengende - dette gjør mest inntrykk på ham

Hvem: Bjørn Løvdahl (53)

Hva: Korpsleder for Frelsesarmeen i Moss

Aktuell: Den siste tiden har Frelsesarmeen delt ut rekordmange matposer. Moss er et av stedene der pågangen har vært størst.





Da vi snakket sammen i november hadde dere delt ut 318 matposer på to timer. Det var mer enn noen gang. Hvordan er situasjonen nå, rett før jul?

Det har blitt det nye normaltallet. Det er det nivået vi ligger på nå også, senest i forrige uke.

Hva tror du er grunnen til at stadig flere ber om hjelp på denne måten?

De som har klart seg så vidt i mange år, har ikke noen buffer. Når både renta og utgifter går opp, så blir det for vanskelig for dem å håndtere. Det går fram hos mange som trenger hjelp nå. De utgjør den nye gruppen som kommer til oss.

Du står selv og deler ut matposer til folk. Hvordan er det å møte mennesker på denne måten?

Det gjør inntrykk. Da blir det ikke lenger bare tall i statistikken, men enkeltskjebner. Det går selvfølgelig inn på oss, men den reaksjonen kommer først etterpå, når vi senker skuldrene.

Hva gjør størst inntrykk på deg?

Det er mye. Det kan være gråtende eldre som har vært vant med å klare seg selv gjennom hele sitt liv. Min foreldregenerasjon, som synes det er fortvilende og flaut å be om hjelp. Det gjør kanskje mest inntrykk. I tillegg har man dem som setter sitt eget liv på vent for å klare å hjelpe barna sine. De skreller ned eget behov for å hjelpe barna sine med å ha varme klær og være med på fellesaktiviteter, for at de skal slippe å føle på utenforskap. Det ser vi ofte. Som en kollega av meg sa: Det er en heltidsjobb å prøve å ikke se fattig ut. Når noen da faktisk har kommentert, etter å ha sett køene våre, at de som står der ikke ser fattige ut… Så provoserer det. De som har på seg OK klær, de har hatt det på seg i flere år nå. Det er en fasade.

[ Her står ukrainske flyktninger i matkø i Norge ]

Hvordan er det ellers å jobbe i Frelsesarmeen?

Tidligere jobbet jeg som fengselskapellan for Frelsesarmeen i Ila fengsel og Oslo fengsel. Det som både gir mest og er mest utfordrende, er alle én-til-én-møtene. Som fengselskapellan har man stor tillit blant folk. Det gjør at terskelen kanskje er lavere for å starte en samtale. Jeg har blitt kontaktet av innsatte etter at de har blitt løslatt, som har hatt behov for samtaler. Den verdenen som de har blitt satt ut i har endret seg. Det er hardt for mange.

Denne måneden samler Frelsesarmeen inn penger til julegryta. Opplever du at nordmenn har mindre penger å gi nå som privatøkonomien til mange er under press?

Det snakket vi i Frelsesarmeen om her om dagen. Da var vi veldig spente på julegryteresultatet, siden mange sliter nå om dagen. Men vi ligger faktisk bra an. i ser blant annet at flere bedrifter har gitt hjelp nå enn før. Det er kjempegodt nytt for 2023. Alle pengene vi samler inn nå kommer til å brukes til hjelpearbeid neste år.

Tror du det blir en vanskelig jul for mange i år?

Ja. Mange er usikre på fremtiden. Den usikkerheten er det mange vi har møtt som har satt ord på.

Frelsesarmeen i Moss har matutleveringer annenhver uke. Hver gang deles det ut mat til hundrevis av familier. (Kenneth Stensrud)

Så over til de faste spørsmålene, og noe langt mer lystig: Hva gjør deg lykkelig?

Å være med familie. Det er bonus så det holder.

Hvem var din barndomshelt?

Kevin Keegan. Og min far, som tross mange års sykdom klarte å holde motet oppe.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

Det er selvfølgelig bibelen. Det er både en bok og et arbeidsredskap for meg. I tillegg var «Drageløperen» en sterk bok.

Hva gjør du når du skeier ut?

Å gå på kino med guttene mine er en hyggelig form for utskeielse.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

Mot maktmisbruk. Det er jeg veldig imot.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

Bortsett fra kona? Da må det bli Trygve Skaug. Hans ord og betraktninger er noe jeg ofte bruker i samtaler med folk, men som også har gitt meg veldig mye.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.