Barnefødsler etter sæddonasjon øker år for år

De siste tre årene har antall barn født etter sæddonasjon, økt fra 305 i 2018 til 327 i 2019 og hele 461 i 2021.

Det viser tall fra Helsedirektoratet, som også viser en kraftig økning i antall personer som får slik behandling. Direktoratet tror noe av økningen skyldes at enslige kvinner fikk tilgang til assistert befruktning fra juli 2020.

Antall sæddonorer i Norge er firedoblet fra 22 i 2018 til 83 i 2021. Deler av økningen i 2021 kan forklares med at private virksomheter for første gang fikk lov til å for rekruttere sæddonorer i fjor.

Likevel er det ikke nok.

Stor etterspørsel

I sommer ble det meldt om fremdeles stor etterspørsel. Oslo universitetssykehus opplyste at de har rundt ett års ventetid for å få behandling med donorsæd. Hver donor kan bare gi til seks familier, så sædbanken trenger stadig påfyll av nye givere.

Generelt øker antall barn som blir født etter assistert befruktning i Norge, med 2019 som rekordår med 2.937 barn.

I 2018 og 2020 ble det født henholdsvis 2813 og 2872 barn etter assistert befruktning.

Helsedirektoratet får inn tall om assistert befruktning fra alle virksomheter i Norge som tilbyr slik behandling. Direktoratet har ikke oversikt over antall behandlinger som gjennomføres i utlandet eller hvor mange barn som er født etter behandlinger utenfor Norge.

Fersk lovgiving

Det er også stor etterspørsel etter donerte egg til assistert befruktning. Loven har bare nylig åpnet opp for eggdonasjon, så der foreligger det kun tall på donasjoner, ikke fødsler. i 2021 ble 23 egg donert i Norge og 28 importert fra nordiske land. Det ble igangsatt 49 behandlinger med donerte egg.

Ifølge bioteknologiloven har barn rett til å få vite om sitt genetiske opphav, donors identitet, når de fyller 15 år.

