Anniken sier det ikke var en god opplevelse som møtte henne da hun kom til en full fødestue.

– Det var fullt på fødeavdelingen, siden det var sommerstengt i Sandnessjøen. Fødselen min gikk veldig fort, så jeg kunne ikke vente på noe ledig på fødeavdelingen. Det endte med at jeg måtte føde ungen på et soverom på sykehuset, uten tilgang på smertestillende, sier Anniken Krogh, som fødte sitt andre barn 29. juni 2016.

– Opplevelsen var ikke så veldig bra, nei.

12 minutter til sykehuset

Anniken er bosatt like ved sentrum i Mo i Rana, og har normalt ti til tolv minutter til sykehuset. 29. juni 2016 er fødeavdelingen åpen i Mo i Rana, men stengt i Sandnessjøen.

Derfor opplever Anniken å komme til en fødeavdeling som var full, og fikk tildelt en vanlig sykehusseng på et soverom på sykehuset. Kvelden de kommer til sykehuset skjer det ikke mer, men dagen etter settes fødselen i gang.

Anniken Krogh er mot forslaget om å utvide sommerstengt fødetilbud. (Einar Lohne Bjøru)

– Vi fikk tildelt et rom for å sove den natta, fordi den første fødselen gikk veldig fort. Så på morgenen valgte de å ta vannet. Etter det gikk det veldig fort, sier hun, og forteller at fødselen kun tok en halvtime.

Men det var ikke blitt plass på fødestua, så fødselen måtte skje på et soverom.

– Jeg hadde en jordmor sammen med meg, og en barnepleier heldigvis. Men jeg ikke tilbud om smertestillende eller noen ting. Og i en vanlig seng er det ikke noe å sette føttene i, så det ble jo en veldig spesiell opplevelse å skulle føde en unge slik, forteller hun.

Samtidig som fødselen skjer, sier hun det var visittid på sykehuset.

– Fødestuene er en egen avdeling, med lukket dør mellom. Men soverommet var i en gang, ved TV stua, sier hun, og forklarer at døren måtte være åpen slik at leger og jordmødre kunne løpe mellom rommene og avdelingene der det var flere som fødde.

– Så de satt bare en sånn skjerm foran døra for å begrense innsyn. Men så gikk det jo folk forbi hele tiden, og det er ikke til å stikke under stol at det kan bli litt lyd når du føder, så det var en ganske nedverdigende opplevelse, egentlig, sier hun, og forklarer at det var mange mødre, fedre og barn som hun både så og hørte gå forbi døra.

– Jeg gikk inn på TV-stua litt senere på kvelden, og der var det flere mødre som lurte på om jeg var hun som hadde født inne på rommet ved siden av, så de var fullt klar over at det hadde skjedd en fødsel der. Det var veldig ubehagelig, sier hun.

– Du har liksom ikke kontroll over deg selv når du ligger og klemmer ut en unge. Det var flaut, rett og slett, sier hun.

– Heldigvis født i mars

Etter fødselen var det fullt på sykehuset, så hun måtte dele rom med en annen nybakt mor, mens barnefaren Mats måtte dra hjem. Natta ble preget av mye uro, og lite søvn, så hun valgte selv å dra hjem dagen etter.

– Heldigvis gikk alt greit og det var ingen komplikasjoner med ungen, så det var ikke noe problem å dra hjem tidlig, men med tanke på at jeg hadde en treåring der ville det vært godt med en ekstra natt på sykehuset for å slappe av litt, sier hun.

Anniken Krogh med samboeren Mats Yttervik, og den nyfødte. (Privat)

Hun står fram med sin historie da hun mener forslaget om fire måneder sommerstengt er “galskap”.

– Den siste sønnen min kom på 16 minutter, så han måtte garantert ha født i bilen hadde vi måttet kjøre til Sandnessjøen. Han fikk fostervann i lungene, så vi ble flydd opp til Bodø der han lå på respirator i en uke, så hvis han hadde blitt født i bilen på tur til Sandnessjøen hadde han nok ikke overlevd. Heldigvis så ble han født i mars, så sykehuset var åpent, sier hun.

– Hva tenker du om at du sier «heldigvis født i mars»?

– Det er jo helt galskap. Det skal jo ikke bety noe når du får barnet. Helsevesenet i Norge skal være klar til å ta imot deg uansett når du kommer, men sånn er det ikke nå. De er jo ikke klar for det, for de har stengt. Og det mener jeg er helt bak mål, rett og slett.

De fødende det går ut over

Hun mener argumentene til Helgelandssykehuset om at det har gått bra så langt, bare er på grunn av flaks.

– Det blir for tåpelig å komme med det som argument, for den dagen som kommer når man sitter med en død unge eller død mor, så hjelper det ikke om det har gått bra tidligere. Det er helt grusomt å tenke på, sier hun, sier hun.

– Alt gikk bra med ungen min under fødselen, så egentlig skulle jeg ha sittet her med en veldig fin opplevelse, men likevel sitter jeg igjen en ubehagelig følelse, fordi ting ble som de ble. Du skal ikke ligge og være flau når du føder ungen din.

Hun håper noen hører på historiene som nå kommer fram, fra de som har opplevd fødetilbudet på kroppen.

– At regnestykkene og analysene sier en ting, hjelper jo ikke når det er de som føder ungene det går ut over.

Fødetilbudet på Helgeland

Helse Nord RHF er det regionale helseforetaket som eier Helgelandssykehuset. I november viste Helse Nord til prognoser som ga et negativt budsjettavvik på 850 millioner kroner i 2022. Helgelandssykehuset har prognoser på et avvik på 180 millioner i underskudd.

Som forslag til å sikre økonomisk gevinst, har Helgelandssykehuset vurdert å utvide alternerende sommerstengt fødetilbud i regionen. Siden 2013 har fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana vekslet på å ha åpent om sommeren, mens fødestuen i Brønnøysund har hatt stengt. Sommeren 2022 var det stengt i Mo i Rana fra 27. juni til 24. juli, og i Sandnessjøen var stengt 25. juli til 21. august. I Brønnøysund var det stengt samtidig som i Mo i Rana.

I styresaken hvor forslaget gås gjennom, skriver Helgelandssykehuset at det “ikke har vært økt frekvens av uheldige hendelser med alvorlige følger i perioden med alternerende stengning”, og at det anslagsvis fødes rundt 70–90 barn i en slik 8-ukers periode. Forslaget om 16 ukers alternerende sommerstengt, altså 8+8 uker i Sandnessjøen og Mo i Rana, vil kunne gi en økonomisk gevinst på 3,2 millioner kroner.

Forskjell på fødeavdeling og fødestue: På fødeavdelinger er fødselshjelpsspesialister og jordmødre på vakt hele døgnet. Noen fødeavdelinger er tilknyttet sykehus uten intensivavdeling for nyfødte. Fødestuer er enheter som kan ligge i eller utenfor sykehus. Dette er et tilbud til friske gravide med normale svangerskap og en forventet normal fødsel.

Kilde: Helse Nord, Helgelandssykehuset og Helse Norges nettsider.

---