Une Bastholm sykmeldt fra Stortinget

– Det viste seg at det kunne bli for mye av det gode, også for meg. Det viser seg at det tar tid å komme seg igjen etterpå, skriver hun på Facebook.

Videre skriver hun at hun vil bli lite tilgjengelig framover.

Bastholm trakk seg som partileder tidligere i år på grunn for stor samlet arbeidsbelastning i kombinasjon med familieliv.

Kristoffer Robin Haug vil møte på Stortinget i stedet for Bastholm i perioden hun er sykmeldt.

