Slik kontrolleres russiske skip i Norge

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Du merker det er en annen stemning om bord enn før. Det russiske mannskapet er mer reserverte når de tar imot oss, og stemningen er mer trøkket, sier seksjonssjef Ragnar Dahl hos Tollvesenet i Tromsø til NTB.

Nå følger mannskapet de norske tollerne på runden gjennom hele båten. Det gjorde de ikke før.

– De er mye mer nysgjerrige på det vi gjør, sier førstetollinspektør Ola-Morten Kristoffersen.

Tre havner tar imot russiske skip

Han og tollerkollegaene går nå om bord og kontrollerer alle de russiske fiskefartøyene som legger til kai i Tromsø. Det er snakk om flere skip hver uke.

I tillegg kommer en rekke skip inn til Kirkenes og Båtsfjord som er de eneste andre havnene i Norge hvor russiske skip nå får lov å anløpe.

Tirsdag morgen lå flere trålere til kai i Tromsø, og de lokale tollerne ga en gjennomgang av hvordan kontrollene foregår.

– Tidligere var vi i større grad opptatt av å kontrollere hva de hadde med seg inn i landet, men nå ser vi mer på hva som går ut, sier Dahl.

Tollinspektørene forteller at de tidligere kanskje kunne finne partier med sigaretter og andre smuglervarer om bord på de russiske fiskebåtene.

[ Støre: Forsvaret skjerper beredskapen ]

Eksportkontroll av fiskebåtene

Nå er de på jakt etter varer som er på sanksjonslistene mot Russland, og som det ikke er lov å ta med seg fra Norge. Skipene blir kontrollert nærmere avreise enn ved ankomst.

– Det dreier seg om eksportkontroll. Å unngå at norsk næringsliv blir brukt for å levere varer du ikke ønsker skal til Russland, sier tolldirektør Øystein Børmer til NTB.

6. oktober strammet regjeringen inn på regelverket for de russiske fiskefartøyene. Etter dette er det kun tre norske havner de kan besøke, og alle båtene skal kontrolleres fysisk.

Norge skiller seg fortsatt ut fra EU-landene, hvor alle russiske skip nektes tilgang til havnene.

– Det er viktig å tillate disse fiskefartøyene for å opprettholde det norsk-russiske fiskerisamarbeidet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som tirsdag var innom på befaring hos tollerne.

Saken fortsetter under videoen

Reservedeler stoppet

Tolldirektøren mener at kontrollene nå er så grundige, at risikoen for sanksjonsbrudd fra de russiske fiskeskipene i stor grad er lukket.

– Når vi gjennomfører kontroller finner vi smått og stort. Så langt har vi ikke avdekket noe jeg vi vil beskrive som dramatisk. Men det er løpende diskusjon. Vi må avklare regelverket, som er relativt nytt, sier Børmer.

Han påpeker at det hovedsakelig ikke er små varer de er ute etter.

– Dette en forholdsmessig tungvint måte å frakte ting på. Så hvis det er snakk om to mikrochip, så tror jeg de vil finne andre måter å frakte det på enn på disse skipene, sier han.

Og hvis det er større partier, er det lettere å finne dem.

– Vi er ikke nødvendigvis på jakt etter det du kan finne under hodelua. Men hvis det er paller med teknologi som er på restriksjonslistene, så kan jo det fraktes med trålere, sier han.

[ Forsker om skjerpet beredskap: – Ganske dramatisk ]

Tollerne går gjennom hele skipet

De russiske skipene må varsle på forhånd hvilke varer de skal eksportere, og så blir denne informasjonen vurdert opp mot annen informasjon tollvesenet har, og deretter hva tollerne finner om bord.

Seksjonssjefen i Tromsø forteller at de har holdt igjen en del varer som følge av sanksjonene, blant annet reservedeler som står på sanksjonslistene. Og rørdeler.

– Da blir det ikke tillatt tatt om bord i fartøyet, og lagt på tollager, sier han.

Tollerne saumfarer hele fartøyet, som ofte er relativt store. Både lugarer, fellesarealer, og arbeidsområdet.

– Det er veldig ressurskrevende. Mannskapet kjenner jo båtene mye bedre enn oss, sier Ola Morten Kristoffersen.

[ Russisk fisker: – Hvorfor bryr Norge seg om Ukraina, som er så langt unna? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen