Russisk fisker: – Hvorfor bryr Norge seg om Ukraina, som er så langt unna?

Av Snorre Schjønberg/NTB

I Kirkenes er det en stor andel fastboende russere, og en jevn strøm av russiske fiskere som legger til kai, får vedlikehold og forbereder seg på nye tørner til sjøs.

NTB treffer en av dem mens han står og fisker med stang fra brygga. Fiskeren vil ikke la seg avbilde eller bli navngitt. Han forteller at han er fra Murmansk og stadig vekk er i Kirkenes.

– Det har aldri vært problemer mellom Russland og Skandinavia. Vesten plager alle, også dere, sier fiskeren.

[ Vladimir rømte fra Putins mobilisering ]

– Undertøy

Den siste tida har det kommet mange russere over grensa på Storskog et lite stykke utenfor byen. Fiskeren fnyser av dem som rømmer fra krigen.

– De er undertøy, sier han.

Krigen i Ukraina startet fordi ukrainerne ble ekstreme og fordi Russland måtte beskytte sitt eget folk, sier fiskeren. En av grunnene som er blitt brukt for Russlands angrep, er at den russiskættede befolkningen i øst var utsatt for folkemord. Norske forskere påpeker at det ikke er noe som bekrefter en slik påstand.

– Det er vårt moderland. Uansett hva, må vi beskytte det. Det betyr ingenting om det er mot Ukraina eller Tyskland eller noen andre, sier fiskeren.

[ Kommentar: Verden holder pusten mens Russland tar desperate, skjebnesvangre steg mot total krig ]

Peker på USA

Han spør om hvem som regnes som den store ondskapen i verden her i Vesten, og sier han vet det er Vladimir Putin. Selv mener han det er USA.

USA presser Norge, sier fiskeren.

– Vi var på en måte venner. Jeg vet ikke hvorfor vi plutselig ble fiender. De sa at vi måtte bli fiender, sier fiskeren.

Han fremhever at Norge og nordmenn burde bry seg mer om forholdet til nabolandet Russland enn hva USA sier. Og mer enn å bry seg om Ukraina, som ligger langt unna.

– Hvert land må få gjøre som de vil, sier fiskeren.

[ Putin: Vesten bryter alle avtaler ]

Vil ha åpen grense

Han spør hvorfor det diskuteres å stenge grensen i Norge, eller hvorfor flere vil ha et forbud mot russiske fiskebåter. Eksperter har pekt på at fiskebåtene kan frakte våpen og sanksjonerte varer til Russland, eller brukes i spionasje.

Fiskeren sier selv at han har en bror som er i Ukraina, og at han ikke frykter å bli sendt dit selv en gang.

– Jeg vil ikke skade fremmede, men det er vårt hjemland å forsvare, sier fiskeren.

Saken fortsetter under videoen

På flukt fra krigen

Meningene til den russiske fiskeren reflekterer deler av det russerne NTB har snakket med i Kirkenes, forteller. Mens noen av dem åpent forteller at de forakter Putin og krigen, peker andre på USA og spør hvorfor ikke Vestens kriger er blitt møtt med de samme reaksjonene.

Andre forteller med tårer i øynene at de ikke lenger ser for seg en framtid i Russland og at de har lagt på flukt.

Den siste uka har rundt 2.000 krysset grensa på Storskog. Det samme skjer i andre europeiske land etter Putins mobilisering av hæren. Flere sier åpent at de flykter for å slippe unna krigen.

Grensa er fortsatt åpen, men trafikken har dalt. Ifølge russerne skyldes det mer logistikkproblemer enn at det er innført utreiserestriksjoner for menn i mobiliseringsalder.

[ – Putin kan ikke alene utstede en ordre (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen