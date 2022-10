Støre: Forsvaret skjerper beredskapen fra og med i morgen

Saken oppdateres.

Støre sier at bakgrunnen er angrepskrigen Russland fører i Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen det har ført til i Europa.

– Vi står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen på flere tiår. Det er ingen indikasjoner på at Russland vil utvide sin krigføring til andre land, men den økte spenningen gjør at vi er mer utsatt for både trusler, etterretning og påvirkning. Det gjør det nødvendig for alle Nato-land å være mer på vakt, også Norge, sa Støre på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Forsvaret skjerper årvåkenheten og kan målrette innsatsen mot det som er mest nødvendig nå, sa Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at beredskapshevingen som innføres tirsdag, ikke er et svar på en konkret militær trussel rettet direkte mot Norge og at det ikke har skjedd noe det siste døgnet eller dagene som gjør at man trapper opp dette akkurat nå.

– Vi gjør dette for å sikre Norge god beredskap og handlekraft i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen vi har opplevd på flere årtier, sa Støre på pressekonferansen mandag.

– Vår viktigste oppgave er å sikre Norge og alle som bor her. Vi gjør det som er nødvendig for å bevare tryggheten i landet vår, la han til.

– Forsvaret over i en ny fase

Det er oppgaver her og nå som skal prioriteres, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) om at Forsvaret nå skjerper beredskapen.

– Det er en utvikling over tid som gjør at Forsvaret nå går over i en ny fase i sitt planverk. De oppgaver som ivaretar beredskapen her og nå, vil prioriteres. Det er ikke alt som gjøres som synes, og det er ikke alt vi kan snakke åpent om, sier Gram i en pressemelding.

– Forsvaret har god oversikt over situasjonen, og vi setter nå Forsvaret i stand til å stå i situasjonen over tid, sier han.

Forsvaret omprioriterer

Forsvaret omprioriterer deler av sine planlagte aktiviteter for å styrke beredskapen, den operative evnen og utholdenheten, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Kristoffersen sier at Forsvarets aller viktigste oppgave er å bevare vår fred og sikkerhet, og å hindre konflikt.

– For å løse denne oppgaven må vi tilpasse vår aktivitet etter situasjonen vi til enhver tid står i. Det gjør vi nå gjennom å omprioritere deler av våre planlagte aktiviteter for å styrke vår beredskap, vår operative evne og vår utholdenhet, sier Kristoffersen.

Forsvaret ivaretar sikkerheten i våre nærområder sammen med våre allierte. Allierte bidrar blant annet med patruljering i Nordsjøen.

– Understreker alvoret

Lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide (H), sier følgende om beslutningen om å øke beredskapen fra Forsvarets side:

– Dette understreker alvoret i situasjonen som er skapt av Russlands brutale overfall på Ukraina. Høyre ga støtte til tiltakene for å skjerpe beredskapen da regjeringen orienterte den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen i går kveld.

– Samtidig er det viktig å huske at planverket vi har, og som har blitt revidert og forsterket de siste årene, er ment å kunne håndtere den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå er i, sier Søreide.

Regjeringen styrket beredskapen allerede før krigen brøt ut og har siden styrket den en rekke ganger. Forsvaret har de siste ukene økt tilstedeværelse og patruljering rundt kritisk infrastruktur i Nordsjøen. Heimevernet vil fortsette å beskytte kritisk infrastruktur på land som bistand til politiet, opplyser regjeringen i en pressemelding.

