Raymond vil forby fossilbiler i Oslo: – Aps endelige knefall for MDG

– Dette er Oslo Aps endelige knefall for MDG. Nå gir Oslo Ap helt opp samferdselspolitikken, sier bystyrerepresentant for Frp og favoritt til å bli Frps byrådslederkandidat, Lars Petter Solås.

Onsdag skrev Dagsavisen at et flertall av programkomiteen i Oslo Ap, med byrådsleder Raymond Johansen i spissen, ønsker å forby fossilbiler i Oslo innen 2030. Grunnen er at Oslos klimamål om å bli praktisk talt en utslippsfri by i 2030 avhenger av å få en utslippsfri bilpark.

Nå som Oslo Ap selv velger å legge dette inn i sitt program er hårreisende, mener Frp-politikeren.

– Oslo Ap har gitt MDG omtrent alt de har ønsket seg i 7 år, og ved å ta dette inn i sitt eget program har Ap gått helt vekk fra det de en gang var. De har overgitt hele samferdselspolitikken til MDG i et håp om å berge byrådssamarbeidet etter neste valg, sier Solås.

Utslippskutt som monner

Han mener bilparken vil kutte utslipp av seg selv fordi stadig flere velger utslippsfrie biler når de skal kjøpe ny bil.

– Vi ser av salgstallene at folk allerede kjøper seg elbiler uten å bli utsatt for noe forbud. Utviklingen jobber for oss uten at politikerne trenger å bruke pisk og forbud, sier Solås, og legger til:

– Hvis det er luftforurensing man er bekymret for er det nyere biler som er det viktigste. Elbiler og nye bensin- og dieselbiler vil i aller høyeste grad sørge for at Oslolufta blir bedre.

– Hvis det er klima man er bekymret for da? Frp har jo stemt mot Oslos klimamål i bystyret.

– Det vi har sagt er at vi er for utslippskutt som monner uten å plage folk unødvendig. Jorda har bare en atmosfære, vi har ikke noe eget klima for Norge eller Oslo. Derfor er klima- og utslippspolitikk best håndtert på nasjonalt plan. Der kan man finne utslippskutt som monner uten at det bare er symbolpolitikk, sier Solås.

Pisk mot folk flest

Et av argumentene for et generelt fossilforbud er at det vil treffe mer rettferdig enn om man for eksempel skal øke skatter og avgifter på fossilbiler, som vil ramme folk med dårligere råd hardere enn folk med god råd.

Det argumentet mener Solås og Frp ikke henger på greip.

– De som blir nektet å kjøre bil i Oslo med et sånt forbud er de samme som sliter med å bytte ut bilen med elbil. Ap i regjering sørger nå for at prisene på elbiler skyter i været, og samtidig setter de bompengene opp for elbiler. Dette har ingen sammenheng med å gjøre samferdselspolitikk mer rettferdig. Snarere tvert imot, dette er å bruke pisk mot folk flest.

