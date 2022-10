Gjelsvik snur – legger likevel ut rapport

Den omtalte rapporten var allerede publisert av forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt. Nå legger også Gjelsvik ut rapporten på regjeringens nettside, skriver Nationen.

Forrige uke ble det kjent at kommunalministeren ikke ville publisere rapporten fordi han mente den stemplet EU-motstand som uønsket valgpåvirkning.

Etter å ha fått sterk kritikk fra opposisjonen på Stortinget, har han nå snudd.

Departementet har ment at «scenarioene i rapporten blander fiksjon og virkelighet på en måte som i verste fall kan spore av debatten», skriver Nationen.

Departementet skriver i en pressemelding mandag at man var bekymret for at folk kan tro dette er faktiske sårbarheter i valggjennomføringen i Norge.

[ – Gjelsvik prøver å bygge ned integriteten og tilliten til forskerne ]