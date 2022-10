– Gjelsvik prøver å bygge ned integriteten og tilliten til forskerne

– Departementet må vurdere ulike kunnskapsgrunnlag og forskningsrapporter opp mot hverandre, vurdere hvert element og utvikle en politikk basert på helheten. Man kan være kritiske, men det er en del av prosessen, sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, til Dagsavisen.

Forsvarets forskningsinstitutt har levert en rapport om mulig uønsket valgpåvirkning på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet.

Ett av scenarioene i rapporten beskriver hvordan en utenlandsk aktør med mål om å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet kan forsøke å påvirke en folkeavstemning om EØS-avtalen.

– Dette har Russland drevet med i mange år, blant annet i forbindelse med valg i USA og Frankrike. Scenarioet skal vise nettopp hvordan en kan skape polarisering i samfunnet, og gjennom det påvirke norsk politikk, sier Eskil Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt til Nationen.

Ønsker diskusjon om fag og metoder velkommen

Men kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ønsker ikke å publisere rapporten hans eget departement har bestilt. Funnene i rapporten skal ifølge Gjelsvik kunne gi næring til konspirasjonsteorier og kobler EØS-motstand til ekstreme politiske standpunkt, skriver Nationen.

– Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke inn det i en forskningsrapport om valgpåvirkning, som er egnet til å bidra til økt polarisering av den norske debatten, sa Gjelsvik til Nationen fredag.

Rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen mener Gjelsvik undergraver tilliten til forskningen med sin begrunnelse for å ikke publisere rapporten.

Kritisk til Gjelsviks argumentasjon

Stølen er sterkt kritisk til Gjelsviks argumentasjon og mener vi er tjent med å være åpne om hvilket kunnskapsgrunnlag som ligger til grunn for offentlige beslutninger. Han trekker fram oppslutningen om koronatiltakene som en suksesshistorie.

– I stedet for å gå i en diskusjon om fag og metoder, prøver kommunalministeren med sine uttalelser å bygge ned integriteten og tilliten til forskerne. Det er krevende i en situasjon hvor man trenger tillit til forskere.

Dagsavisen har tatt kontakt med Kommunal- og distriktsdepartementet, og bedt om svar fra Gjelsvik til Stølens kritikk.

