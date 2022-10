Fortsatt lave fraværstall i skolene

Det typiske fraværet på vitnemålet for elever på 10. trinn i 2021–2022 er to dager og tre enkelttimer. Medianfraværet går opp med én dag og én time sammenlignet med i fjor, men er fremdeles mye lavere enn før pandemien, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

I videregående skole er medianen null dager fravær også skoleåret 2021–22, mot tre dager året før pandemien og to dager i 2019–20. Det kan se ut til at fraværet oftere er dagsfravær i videregående skole. De midlertidige fraværsreglene gjør at fraværet som føres på vitnemålet de siste tre skoleårene, er betraktelig lavere enn før koronapandemien.

Fraværsreglene under koronapandemien – som unntar helserelatert fravær – gjør det dermed ikke mulig å si noe om elevenes reelle fravær i skoleårene under koronapandemien og etterpå, skriver Utdanningsdirektoratet.

Nedgangen i fraværet kan tyde på at mye av fraværet normalt er helserelatert, ifølge direktoratet.

Andelen elever som blir stående uten vurderingsgrunnlag, holder seg derimot ganske stabil.

[ Flere elever opplever skolen som utrygg: – Vi er bekymret for det vi ser ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen