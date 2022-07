Forbrukerrådet om SAS-restrukturering: Reisende risikerer å ikke få alt refundert

– Hva som skjer med SAS, er for tidlig å si, men du må være klar over at det åpenbart er en risiko for at penger du legger ut for alternativ transport, ikke nødvendigvis blir refundert i sin helhet, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Tirsdag morgen ble det klart at SAS søker konkursbeskyttelse i USA i forbindelse med en finansiell restrukturering av selskapet gjennom en såkalt chapter 11-begjæring.

Samtidig er selskapet i disse dager rammet av streik.

[ Kommentar: Det SAS-ledelsen driver med nå, er høyt spill, selv til et flyselskap å være ]

– Mer risikabelt enn tidligere

Forbrukerrådet viser til at Norwegian gjennom sin restrukturering i fjor kun tilbakebetalte 5 prosent av kravene til kreditorer som ikke ønsket å bli aksjonærer.

Norwegian gjennomførte likevel restruktureringen i Irland, og ikke som en amerikansk «Chapter 11».

– Å kjøpe egne erstatningsbilletter fremstår nå som mer risikabelt enn tidligere, siden det er vanskelig å vite hva som skjer mens prosessen i USA pågår, sier Iversen.

Bør be om at SAS dekker mat og hotell

SAS har oppfordret passasjerer som er rammet av streken til å kjøpe sin egen erstatningsflyging og kreve summen dekket av SAS, men Forbrukerrådet sier at det er uklart hva restruktureringen vil bety for passasjerer som venter på refusjon.

– Vi anbefaler derfor at passasjerene gjør det de kan for å få SAS til å sørge for omruting og forpleining, uten at passasjerene skal behøve å legge ut for dette, sier Iversen.

Forpleining er retten til mat og drikke og eventuelt hotellopphold dersom det blir nødvendig mens man venter på ny flyging. Det er selskapet som skal stå for dette.

