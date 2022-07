Rapport: Svært få har negative holdninger til skeive

Det er fjerde gang at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kommer med en rapport som undersøker holdninger til skeive. Første rapport var i 2008.

«I 2008 svarte litt under halvparten i befolkningen at de var positive til homofile menn og lesbiske kvinner, mens andelen i 2022 er godt over 60 prosent. Omtrent 1 av 3 svarer at de verken har positive eller negative holdninger, mens svært få har negative holdninger til homofile, lesbiske og bifile», heter det i rapporten, som kom dagen før angrepet i Oslo.

Avdelingsleder i Bufdir, Anna Bjørshol, sier til NRK at angrepet viser at det fortsatt er en vei å gå.

– Det å jobbe for likestilling og mot diskriminering, hatefulle ytringer og vold er noe vi alle må gjøre hver dag gjennom hele året, sier hun.

Rapporten viser at det er flere som har negative holdninger til skeive menn enn kvinner.

