Voldtektssiktelse mot SFO-ansatt utvidet

Mannen, som er i 20-årene, ble pågrepet i desember i fjor. Da var siktelsen mer generell og lød på voldtekt av ett navngitt barn og flere andre.

Siktelsen ble i vår konkretisert til å gjelde voldtekt av ett barn og seksuell handling mot åtte andre barn. Nå er etterforskningen avsluttet og er blitt enda mer konkret, skriver Bergens Tidende.

– Den gjelder nå tre tilfeller av voldtekt av barn under 14 år, og åtte tilfeller av seksuell handling. Forholdene i siktelsen gjelder for to skoler, forteller politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt.

Høyland understreker at det fortsatt er ni barn som regnes som fornærmede. Endringen i siktelsen skyldes en juridisk vurdering av mannens påståtte handlinger mot to av barna.

Forsvarer Erik Johan Mjelde er sier den tidligere SFO-assistenten er kjent med den utvidede siktelsen.

– Han har delvis erkjent de faktiske forholdene når det gjelder seksuell handling, men har ikke erkjent straffskyld for det som omtales som voldtekt, sier Mjelde.

Saken sendes nå over til statsadvokaten, som avgjør om det tas ut tiltale.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen