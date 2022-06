Stiller opp for sjøfuglene

Nylig skrev Dagsavisen at handlingsplanen for sjøfugler, som Stortinget ba om i 2016, likevel ikke kommer i år, men at «det tas sikte på» en slik plan i løpet av 2024, ifølge Klima- og miljødepartementet.

Det er på ingen måte godt nok for SV, som både i 2018 og 2019 etterlyste denne handlingsplanen.

Utfordrer Eide

– Nedgangen i antall sjøfugler er en pågående miljøkatastrofe som har fått altfor lite oppmerksomhet, sier Birgit Oline Kjerstad, miljøpolitisk talsperson for SV.

Kjerstad har nå derfor, på bakgrunn av Dagsavisens sak, rettet en skriftlig henvendelse til klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Der spør hun om hvilke konkrete tiltak regjeringen vil sette i verk for å ivareta sjøfuglene i forbindelse med ny næringsaktivitet til havs, som havvind, havbruk og olje- og gassutvinning, før handlingsplanen kommer.

BirdLife Norge påpeker til Dagsavisen at både «akvakultur, havvind, satsing på ferdsel og turisme, frislipp for vannscootere og taretråling er noe av det som legger press på sjøfuglbestandene».

Bare i løpet av de siste 50 årene har 80 prosent av sjøfuglene forsvunnet fra norske fuglefjell, ifølge forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Over 60 prosent av de norske sjøfuglartene er nå oppført i Norsk rødliste for arter. Situasjonen for sjøfuglene er kritisk, slår forskerne fast.

– Somler vi nå kan det bli for sent og arter vil dø ut, advarer Birgit Oline Kjerstad, miljøpolitisk talsperson for SV. (Svein Ove Ekornesvåg/NTB)

– Et særlig ansvar

– 25 prosent av Europas sjøfugler hekker i Norge. Derfor har vi et særlig ansvar for denne dyregruppen, konstaterer Birgit Oline Kjerstad i SV.

– Sjøfuglene er signalarter som sier noe om utviklingen både til havs og på land, og det er viktig å komme i gang med en tverrsektoriell økosystembasert handlingsplan så raskt som råd. Somler vi nå kan det bli for sent og arter vil dø ut, advarer hun.

SV forventer at hensynet til sjøfuglene nå blir et svært viktig tema i forundersøkelser og etterundersøkelser av ny industriaktivitet til havs.

Havvind og maritim industri er blant de sju «grønne industriene» regjeringen har varslet at den vil satse på, både ved hjelp av garantier, lån og egenkapital.

– Vi kan ikke komme halsende etter med miljøkrav når planene til havs er under arbeid nå, sier Kjerstad.

– Både når det gjelder TFO-utlysninger (tildeling i forhåndsdefinerte områder), oljelisenser i iskanten, havvindsatsing og fiskeriforvaltning bør påvirkningen på sjøfugl være et sentralt tema. En helhetlig økosystembasert forvaltning må til skal den negative trenden snus for sjøfuglene, understreker Kjerstad.

