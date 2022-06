NRK og flere norske aviser rammet av hackerangrep

– Flere av våre mediehus fikk i en periode tekniske problemer da VG.no tidlig i ettermiddag ble utsatt for et såkalt tjenestenekt-angrep. Dette innebærer at store mengder trafikk blir sendt mot en nettside med mål om å overbelaste og skape ustabilitet for vanlige brukere, sier Bjørn-Martin Bache Nordby, kommunikasjonsdirektør i Schibsted, i en epost til NTB.

– Vi jobbet på spreng med å håndtere dette, og utover ettermiddagen har vi fått kontroll på situasjonen slik at de fleste brukerne våre nå skal oppleve minimalt med ustabilitet. Vi fortsetter å følge situasjonen tett og skaffer oss ytterligere innsikt i hendelsen, opplyser han videre.

NRK rammet

NRK ble onsdag kveld utsatt for et hackerangrep. Det ble merkbart i form av tekniske problemer på NRK.no ved 18.40-tiden.

Det bekrefter NRK overfor TV 2.

– Vi er utsatt for et DDoS-angrep som varte i omtrent fem minutter, sier Thomas Walter van Deurs, leder for teknologi i NRK.

Natt til onsdag startet også hackerangrep mot blant annet Arbeidstilsynet, Altinn, BankIDs nettside, Buypass, og flere andre nettsider. Også politiet ble rammet av angrepet.

VG: Tekniske problemer

– Tidlig i ettermiddag opplevde vi noen tekniske problemer på VG.no. Dette skyldtes et tjenestenekt-angrep, altså at vi plutselig fikk store mengder trafikk på én gang, som vedvarte, sier VGs utviklingsredaktør Øyvind Brenne til egen avis.

– I en periode var VG ustabil for brukerne, som ikke fikk tilgang som normalt til VG på grunn av overbelastning. Vi jobbet på spreng med å håndtere dette så det i minst mulig grad skulle ramme våre brukere, og utover ettermiddagen har vi fått kontroll på situasjonen. Vi har ingen indikasjoner på at dette er noe mer enn et tjenestenekt-angrep mot VG.

Schibsted-avisene som har hatt problemer tirsdag ettermiddag var blant annet Aftenposten, E24, Stavanger, Aftenbladet, Bergens Tidende.

– Vi opplever tekniske problemer, som har ført til at VG har vært ustabilt i cirka et kvarter. Vi jobber på spreng for å finne ut av dette. Vi beklager ulempene dette medfører til alle våre brukere, sa Brenne da problemene ble oppdaget.

Nede rundt et kvarter

Stavanger Aftenblads nettsider var nede rundt et kvarter onsdag ettermiddag.

– Årsaken til problemene er et tjenestenekt-angrep. Det betyr at vi plutselig får store mengder trafikk på én gang, og at dette forhindrer tilgang for brukere som forsøker å lese Aftenbladet, sier digitalredaktør Elin Stueland.

Aftenposten opplyste til Medier24 at de mistenker at de er utsatt for et DDOS-angrep.

– Vi håper det blir løst så fort som overhodet mulig slik at vi kan komme tilbake med journalistikk, sier nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen.

