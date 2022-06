Trettebergstuen: I natt ble regnbuen farget svart

– Vi var i gang med tidenes fest, og vi var alle fylt med en følelse av frihet, men i natt ble regnbuen farget svart, sa Trettebergstuen på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

Hun er selv åpent homofil og var sterkt preget da hun møtte pressen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). To mennesker ble drept da en mann begynte å skyte utenfor homsepuben London pub i Oslo natt til lørdag.

Ti mennesker ble også alvorlig skadd og elleve er lettere skadd i det politiet vurderer som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

– Jeg tror veldig mange har hatt noen grusomme timer i natt og i dag tidlig hvor man desperat har forsøkt å gjøre rede for vennene sine, også jeg, sa Trettebergstuen.

Kultur- og likestillingsministeren sa også at hun selv kjenner flere som var i nærheten av der det ble skutt.

– Vet at det skeive miljøet er offeret

Det var 42-åringen Zaniar Matapour som sto bak terrorangrepet. Han ble pågrepet kort tid etter angrepet.

– Vi vet ikke hva som drev gjerningsmannen til å skyte mot uskyldige mennesker. Vi vet ikke hvorfor han valgte seg det stedet og den kvelden. Men vi vet at han tilhørte et islamistisk miljø, og at han drepte, skadd og skapte frykt, sa Støre på pressekonferansen.

Terrorangrepet utenfor puben som er populær blant skeive i Oslo, skjedde under Pride-feiringen, og kun timer før Pride-paraden i Oslo skulle gå av stabelen. Den ble avlyst av arrangørene på oppfordring fra politiet.

– Selv om vi ikke vet om det skeive miljøet var målet, vet vi at det skeive miljøet er offeret, sa Støre.

– Jeg vet at mange av dere er redde, fortvilte og rasende. Vi deler den fortvilelsen, sa statsministeren, som sammen med de to andre fra regjeringen var kledd i svart.

– Denne dagen skulle vi feire kjærligheten. I stedet er vi fylt av sorg, sa han.

– Kun dem som sto bak er ansvarlige

Støre sa også at dersom det viser seg at angrepet er islamistisk terror, som PST peker på, så vil mange muslimer føle seg utsatt i dag og i tiden fremover.

– Da er det vårt felles ansvar å gjøre det tydelig at ingen andre enn den eller de som sto bak angrepet, er ansvarlig for det, sa statsministeren.

– Og la det ikke herske noen tvil: Vi er ett fellesskap, vi er et mangfoldig og sterkt fellesskap, og vi vil aldri la oss trues til taushet, skremmes fra gatene eller gi opp våre verdier, sa han.





