Tusener markerte ett minutts stillhet på Tons of Rock

– Ingen skal få diktere hvem vi elsker, når vi elsker, hvem vi elsker mer, og de som mener noe helt annet skal vi faen meg gi en stor finger i kveld!, ropte Åge Sten Nilsen med fingeren hevet, til øredøvende jubel fra flerfoldige tusener som hadde samlet seg tidlig sletta på Tons of Rock-festivalens tredje og siste dag.

Wig Wam hadde nettopp spilt hitlåten «Non Stop Rock N Roll», som denne dagen ble en markering i seg selv, da vokalisten stanset konserten for å be publikum om ett minutts stillhet for ofrene etter masseskytingen utenfor London Pub natt til lørdag. To personer er drept, ti er alvorlig skadd og elleve er lettere skadd ifølge politiet. En 42-åring er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger etter skytingen som fant sted utenfor London Pub. Det som betegnes som en terrorhandling rammet Pride-feiringen av mangfold og retten til å elske den man vil natt til lørdagens store Pride-parade i Oslo.

[ – Til alle dere som har skrevet at det blir for mye Pride: Fuck you! ]

- Ingen skal få diktere hvem vi elsker, når vi elsker, hvem vi elsker mer, og de som mener noe helt annet skal vi faen meg gi en stor finger i kveld, sa Åge Sten Nilsen, vokalist i Wig Wam. (Mode Steinkjer)

– Veldig sterkt

I ett minutt var det bare vinden som lagde lyd på den svære Ekebergsletta der Norges største rockefestival avvikles denne helgen. Det var en markering som gjorde inntrykk. Både publikum, artister og vekterne kjempet med tårene.

– Det var veldig sterkt og det tror jeg alle som var her kjente på. Det er en sånn kraft på Tons of Rock g i musikkmiljøet som sier at alle er velkomne, og den kraften kjente vi på nå. Det er denne kraften som skal ta oss gjennom denne dagen, sa Tons of Rocks presseansvarlige Lars Tefre Baade til Dagsavisen etter Wig Wams markering, som ble holdt i samsvar med med festivalen selv.

«Alle skal føle seg trygge»

Festivalen, som venter 30.000 til dagens arrangement alene, hadde da tidligere på dagen sendt ut følgende melding:

«I dag skulle Oslo blomstre av kjærlighet, musikk, mennesker og mangfold. Vi våkner til nyhetene om grusomme hendelser i Oslo sentrum og våre tanker er hos familiene og vennene til de berørte i natt. Etter anbefaling fra politiet så gjennomføres Tons of Rock på Ekeberg som planlagt. Sikkerhet og beredskap er ivaretatt slik at publikum, frivillige, ansatte og artister skal føle seg trygge.»

– Nå skal vi ta med oss det som skjer og det samholdet mellom publikum og mellom artistene, og så går tankene våre til de som er berørt, sier Baade.

Tons of Rock-festivalen ga ett minutts stillhet for ofrene etter masseskytingen, etter oppfordring fra Åge Sten Nilsen, vokalist i Wig Wam, som ble møtt med unison jubel. (Mode Steinkjer)

Mens Prideparaden i Oslo sentrum ble besluttet avlyst allerede tidlig på lørdag morgen, fortsetter Tons of Rock etter samråd med myndighetene.

– Som festival har man sikkerhetstiltak fordi verden er blitt som den er blitt, og politiet var tydelige på at de tiltakene vi har gjort på Tons of Rock er tilfredsstillende og vår rutiner fungerte bra i dag i forhold til krisestab og andre ting, sier Baade.

Festivalen som hadde første dag torsdag fortsetter gjennom hele lørdag med band som Deep Purple, Turbonegro, Within Temptation og Five Finger Death Punch på plakaten.

