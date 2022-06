SAS-pilotene varsler streik: – Et veldig anspent samarbeidsklima

Dersom det ikke blir enighet i meklingen for SAS’ piloter og kabinansatte, blir alle SAS-pilotene i Norge tatt ut i streik fra førstkommende onsdag.

– For oss er dette en veldig prinsipiell konflikt. Jeg kan ikke kommentere meklingen, men før meklingen sto vi veldig langt unna hverandre. Og vi opplevde at det var lite bevegelse på de prinsipielle spørsmålene, så vi ser ikke noen annen utvei enn å ta ut alle, sier Roger Klokset i Norske SAS-flygeres Forening til TV 2.

De fire pilotforeningene i Norge, Sverige og Danmark forhandler sammen som SAS Pilot Group, SPG. Forhandlingene skjer i Stockholm. Torsdag meldte NRK at SAS i Sverige vil stenge de ansatte ute fra jobb dersom den varslede pilotstreiken blir en realitet neste uke. Fredag bekrefter SAS at det også er utstedt varsel om lockout av danske piloter.

Ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau er det også varslet lockout for kabinpersonale som er organisert i fagforbundet Dansk Metal.

Hardt mot hardt

– Mye tyder på at dette er et veldig anspent samarbeidsklima. Det er ganske naturlig at SAS-pilotene varsler full streik når det allerede har vært varslet lockout fra arbeidsgiversiden. Situasjonen har eskalert, og begge parter setter hardt mot hardt, sier danske Sydbank-analytiker Jacob Pedersen til Dagsavisen.

Han har fulgt luftfartsmarkedet i en årrekke.

– Hvem startet eskaleringen?

– Jeg vil ikke peke ut en syndebukk i denne konflikten. Selskapet er nødt til å bevege seg i samme retning, og finne en løsning sammen, sier han.

Sydbank-analytiker Jacob Pedersen. (Sydbank)

SAS-pilotene har varslet at over 900 piloter i de tre landene blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen ender i enighet innen fristen, onsdag 29. juni. I Danmark jobber det omtrent 250 piloter for SAS Scandinavia, skriver E24. I Sverige er det snakk om 240 piloter.

Det er tidligere kjent at flymekanikerne i SAS som er tilknyttet det danske fagforbundet, har varslet sympatistreik fra 5. juli.

I Norge er det sendt ut betinget permitteringsvarsel til alle ansatte i SAS. Etter det NRK kjenner til, varsler flyselskapet at samtlige av medarbeiderne i Norge kan bli permittert.

Hvordan gjør en sak som dette med omdømmet til SAS?

– Det er allerede færre business-kunder så dette vil være svært negativt for selskapets fritidskunder, særlig i Norden. SAS er avhengig i framtiden for å overleve, sier Sydbank-analytiker Jacob Pedersen.

SAS er inne i en dyp økonomisk krise, og i begynnelsen av juni gjorde den svenske staten det klart at de ikke vil gi mer penger til flyselskapet. I stedet vil Sverige være del av kriseplanen SAS Forward ved å slette gjeld i bytte mot aksjer. Totalt hadde selskapet 20 milliarder kroner i gjeld, og cirka 8,5 milliarder svenske kroner på bok, ifølge NTB.

Ryanair varsler streik

I tillegg er det også streikefare blant andre flyselskaper. Spanske kabinansatte i Ryanair planlegger å streike fra og med 24. juni til 2. juli. Også Ryanair-ansatte i Portugal har varslet streik fra fredag.

– Kan streiken i SAS føre til at flere ansatte i andre flyselskaper kan gå ut i streik?

– Det er flere konflikter mellom fagforeningene og selskapene, blant annet i Ryanair. Det eksisterende konflikter, ikke som følge av streikevarslet fra SAS, Sydbank-analytiker Jacob Pedersen.

Leder i SAS Norges flygerforening i Parat, Jan Levi Skogvan sier SAS-pilotene ønsker et lønnsoppgjør på linje med alle andre arbeidstakere i Norge og håper at SAS-ledelsen kommer pilotene i møte.

– Vårt økonomiske krav er i tråd med resultatet i frontfaget. Videre har vi i dag kun fri én helg i måneden og ønsker å øke dette til to, dette for å kunne planlegge noe mer fritid med familie og venner, sier han.

– Jeg mener våre krav er moderate og er noe SAS bør kunne akseptere. Samtidig registrerer vi at SAS-ledelsen legger opp til streik og lockout, noe vi mener er unødvendig og er fra vår side innstilt på å bli enige med arbeidsgiver under meklingen, sier Skogvang.

