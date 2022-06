Derfor streiker flyteknikerne

Natt til lørdag 18. juni gikk medlemmer av Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) ut i streik etter meklingsbrudd mellom NFO og NHO luftfart. Mandag 20. juni ble streiken trappet opp, og totalt 106 flyteknikere ble tatt ut i strek. Natt til lørdag kan streiken trappes opp med ytterligere 39 teknikere.

Men tirsdag kveld tok striden en ny vending da NHO og NHO Luftfart varslet lockout fra natt til søndag for flyteknikere organisert i NFO. Det betyr at flyteknikere kan bli stengt ute fra arbeidet om partene ikke kommer fram til en løsning. Totalt vil 421 teknikere være utestengt og i streik.

– Lockout er et virkemiddel vi svært sjeldent benytter. Men NHO er nødt til å svare når et lite, frittstående forbund har fremmet et ekstremt lønnskrav, langt utover det man har blitt enig med andre yrkesgrupper om, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, i en pressemelding.

Hevder det er mangel på teknikere

Årets lønnsforhandlinger landet på en ramme på 3,7 prosent for frontfagene. Men NFO krever ifølge NHO en lønnsvekst på 60 kroner mer i timen, det vil si 17 prosent. «Milevis over alle andre», i følge NHO i en pressemelding. Flyteknikerorganisasjonen begrunner det høye kravet med dårlig konkurranseevne for yrket og lav rekruttering.

– Lønnen har vært under press så lenge at yrket ikke lenger er konkurransedyktig. Det finnes kun fire skoler i Norge med flytekniske linjer, og det tragiske er at skoleklassene ikke fylles opp. Forsvaret har varslet at de trenger inntil 300 flyteknikere de neste fem år, skriver NFO i en pressemelding.

NFO skriver også på sine nettsider at pandemien gjorde at flyselskapene permitterte og sa opp mange av de yngre flyteknikerne høsten 2020.

– Nå når reiselysten tar seg noe opp og flyselskapene igjen har behov for deres tjenester takker de nei til å komme tilbake, skriver de.

Krever unntak fra lockout

NFO har også varslet at de vil søke om dispensasjon fra lockouten for flyteknikere som jobber med å holde ambulansefly i lufta.

– NHO sier at de ikke har gått til lockout for å tvinge fram tvungen lønnsnemnd. Norsk Flytekniker Organisasjon har hele tiden vært tydelig på at man ikke ønsker å ramme samfunnskritiske oppdrag, skriver NFO i en pressemelding.

Etter lockoutvarselet har partene vært i kontakt, men onsdag formiddag hadde NHO Luftfart fortsatt ikke mottatt en dispensasjonssøknad fra NFO, skriver NTB.

– Vi har ikke hatt møte med NFO i dag eller i går. Vi må først se søknaden fra NFO, sier Torbjørn Lothe til Børsen.

Ifølge NTB vurderes det onsdag også om riksmekleren skal inn i forhandlingene.

Nattjobbing og helsefare

Flyteknikerne bruker også mye nattjobbing som et argument i forhandlingene med NHO. Ifølge NFO har de i tidligere forhandlinger landet på at NHO skal gjennomføre kursing om helseskader ved nattarbeid og oppfølging med helsesjekk av flyteknikere som jobber mye natt. Senest i 2020 ble de enige om at NHO skulle gjennomføre dette innen utgangen av 2021. Ifølge NFO har ikke dette skjedd og andelen nattarbeid har økt.

– Tilliten til NHO er derfor tynnslitt, skriver de i en pressemelding.

NFO har også kritisert NHO for å drive med «fagforeningsknusing», når de ønsker å overføre noen grupper fra NFO til andre forhandlingsområder.

Kaos og kanselleringer

Flyteknikerstreiken kommer på toppen av en rekke andre problemer for flybransjen som igjen har skapt trøbbel for de som skal ut å reise. Første del av sommeren har vært preget av kaos og lange køer på mange europeiske flyplasser. Flyteknikerstreiken har ført til at mange flyavganger er blitt kansellert hos Norwegian og Widerøe de siste dagene. Det har også vært en overhengende streikefare for flere grupper knytta til flytrafikken.

Natt til tirsdag klarte NHO Luftfart og Fellesforbundet å unngå streik for bakkemannskaper, og ble enige om en lønnsvekst på fire kroner timen.

SAS-pilotene har også varslet streik fra 29. juni om meklingen i deres lønnsoppgjør ikke kommer i mål. I Danmark har flymekanikere i SAS som er tilknyttet det danske fagforbundet Dansk Metal varslet sympatistreik.

