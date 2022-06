Tilbyr gratis togtur mot å kansellere flyreise

Flystreik og flyplasskaos rundt om Europa gjør at ferien står usikkert for mange.

Nå gir SJ Nord ut gratis tur/retur billetter på en av deres strekninger mot at du avlyser flyreisen din, uavhengig av hvor du egentlig skulle. Kampanjen, som ble publisert torsdag, varer til 1. juli.

Dette gjelder for flyreiser bestilt til og med 23. juni.

Et klimasmart valg

Hilde Lyng, informasjonssjef i SJ Norge, forteller at formålet med kampanjen er å gi et klimavennlig alternativt.

– Vårt mål med dette er å oppfordre og inspirere så mange som mulig til å ta klimasmarte valg. Da bør man velge klimavennlig transport som tog, istedenfor for eksempel fly.

Med flyreiser kommer også bestilling av hotell og andre aktiviteter, som mange gjerne gjør i forveien av reisen.

– Vi forventer ikke at det blir så voldsomt mange som benytter seg av tilbudet. De må først avbestille, så ta kontakt med oss, også er det visse regler i kampanjen. Men vi håper at mange gjør det, forteller Lyng.

For å kunne delta i kampanjen må den reisende bytte inn flybilletter de selv har avbestilt, og ikke kansellert eller endret av fly- eller reiseselskapet. Men det har ikke noe å si hvor reisedestinasjonen din var.

– Har du bestilt fly fra Oslo til Paris og avbestiller, kan du gjerne reise fra Trondheim til Bodø med våre tog, sier hun.

Hilde Lyng i SJ Nord. (SJ Norge)

Urettferdig for togreisende

Kampanjen ble delt i sosiale medier, blant annet i facebookgruppen «Togferie». Flere togreisende reagerer i kommentarfeltet på at de har brukt mye penger på togtur, mens andre som har bestilt billigere flyreiser kan nå også få reise med tog.

– Jeg vil ikke si at det er urettferdig for de som har bestilt togbilletter. De har allerede tatt et klimasmart valg som vi setter pris på. De synes sikkert at det er flott at andre gjør det samme ved å benytte denne muligheten som kampanjen vår gir, sier Lyng og fortsetter:

– Vi kan ikke legge oss opp i prisen til flyreisen, eller hvorfor reisende har gjort det, så lenge de følger reglene for kampanjen. Det viktigste for oss at vi tenker klima når vi reiser i Norge. Vi fyller gjerne togene med folk som benytter seg av denne muligheten til gratis reise med våre tog.

Kampanjetilbudet gjelder for flyreiser som skulle ha vært fram til midten av august. Reisende kan benytte seg av en av SJ sine togturer til 18. september.

