Mann innrømmet nettvoldtekt, fikk mildere straff

Ifølge dommen ville straffen vært langt lengre om det ikke var for mannens tidlige og uforbeholdne tilståelse, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen har selv forklart at han kom i kontakt med jenter på chattetjenesten Omegle som var villige til å flytte kommunikasjonen over på Snapchat. Formålet var å få nakenbilder av dem. Dette var noe domfelte i flere tilfeller betalte for.

Blant dem han kom i kontakt med, var en 13-åring. Ifølge dommen forklarte jenta på Omegle at hun var 16 år gammel og spurte om han var interessert i å kjøpe nakenbilder av henne. Det var han, og de flyttet praten over på Snapchat. Først betalte han 100 kroner for et bilde og deretter 150 kroner for et mer intimt bilde.

48-åringen hadde vært på Omegle i halvannet år da to bilder på mannens Snapchat-konto ble fanget opp av National Center for Missing and Exploited Children. Når organisasjonen fatter mistanke om overgrepsbilder eller -filmer, sender de saken videre til den aktuelle politimyndigheten.

I dette tilfellet havnet tipset på bordet til Operasjon Spiderweb – en spesialgruppe i Sørvest politidistrikt som skal forebygge, avdekke, etterforske og føre nettovergrepssaker for retten.