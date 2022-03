SV-leder Lysbakken forstår Tajiks avgjørelse

– Jeg forstår at Hadia Tajik velger å gå av. Det er riktig og viktig å ta ansvar og beklage feil, og det står respekt av en slik beslutning. Jeg vil takke henne for en god jobb som arbeidsminister, hun har fremmet viktige saker i høyt tempo, sier han.

Lysbakken valgte selv å gå av som barne-, likestillings- og inkluderingsminister 5. mars 2012 etter at Dagbladet avslørte to saker hvor hans departement hadde tildelt penger til organisasjoner som sto ham og SV for nær.

