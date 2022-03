Eksperter: Dette betyr pendlerboligsaken for Tajiks politiske liv

– Denne regjeringen flytter makt for arbeidsfolk. Nettopp fordi dette arbeidet er så avgjørende for både meg og regjeringen, vil jeg ikke tillate at feil som jeg begikk for 15 år siden skal stå i veien for dette arbeidet, eller for regjeringen som sådan, sa Hadia Tajik innledningsvis da hun offentliggjorde sin avgang som arbeids- og inkluderingsminister i Støre-regjeringen, men samtidig gjorde det klart at hun fortsetter som Aps nestleder og som medlem av Aps gruppe på Stortinget.

Allerede er spekulasjonene om hvem som skal ta over etter Tajik som statsråd i gang. På spørsmål om hennes vei videre som politiker, svarer valgforsker, Peter Egge Langsæther, ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, dette:

– Det er vanskelig å spå i fremtiden men jeg tror det vil være mulig for henne å fortsette i politikken.

Han påpeker at sakene ligger tilbake i tid.

– På en annen side har de også vist seg såpass alvorlige at hun trekker seg, så det er egentlig umulig å si noe sikkert om hva hun kan gjøre. Men jeg tror det ville vært verre om det var en helt fersk sak, sier Peter Egge Langsæther.

Han mener det vanskelige i denne saken er at det er uavklart hva som nøyaktig har skjedd.

– Det har også kommet fram stykkevis og delt. Hvis det var sånn at det var en mistanke om at hun hadde forfalsket noe ved å for eksempel tilbakedatere kontrakter eller noe sånt nylig, så ville det vært veldig ødeleggende. Men nettopp det at det er lenge siden er det mye mer sannsynlig at hun kan fortsette som politiker selv om hun trekker seg som minister. Folk har klart å komme tilbake til politikken etter langt verre ting enn dette, sier valgforskeren.

Daglige spørsmål

– Som arbeidsminister er det viktig å ha et godt og konstruktivt forhold til partene i arbeidslivet, sa Tajik under pressekonferansen.

– Jeg er veldig glad for den anerkjennelsen som jeg har fått av veldig blant annet veldig mange medlemmer og tillitsvalgte i LO som har møtt reformene som jeg har lagt fram med stor begeistring, sa Tajik, som mente alt bråket rundt pendlerboligsaken de siste ukene har skygget for dette reformarbeidet på en svært uheldig måte.

– Daglig får jeg spørsmål fra pressen om min bruk av pendlerbolig for 15 år siden. Det skjønner jeg. Jeg er lei meg for at jeg har gjort feil, og at jeg har skuffet mange. Det ber jeg om tilgivelse for. Jeg beklager at jeg ikke håndterte det bedre før. Det er min feil. Derfor har jeg bestemt meg for å betale inn ekstra skatt for hele perioden fra 2006 til 2010, tilsvarende skattefordelen pendlerboligen ville utgjort for de årene.

Fortsatt på talefot

Hun fikk flere spørsmål fra pressen om utspillet i VG mandag, der LO-toppene Peggy Hessen Følsvik, Mette Nord og Jørn Eggum kritiserte Tajik håndtering av pendlerboligsaken. De kom med krav om at Tajik måtte redegjøre for pendlerboligsaken i Aps sentralstyre.

– Jeg opplever at en god del spørsmål fortsatt er ubesvart. Nå er det viktig at alle fakta kommer på bordet i denne saken, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

På spørsmål om denne LO-kritikken har hatt betydning for at hun gikk til statsminister Jonas Gahr Støre og ba om å få fratre som statsråd, svarte ikke Tajik direkte på det. Men hun la til at hun fortsatt er på talefot med LO-toppene, og at de har hverandres telefonnummer. Kort tid etter at Tajik hadde redegjort for sin avgang, kommenterte LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB at hun respekterte Tajiks avgjørelse.

– Dette er en sak som vi har fått mange tilbakemeldinger på fra våre medlemmer og tillitsvalgte. Hadia Tadjik har selv sett alvoret i saken, og sa LO-lederen, og la til at hun vil takke Tajik for jobben hun har gjort som statsråd.

– Hun har vist at hun har vært en god arbeidsminister, som på kort tid har levert mye god politikk for vanlige arbeidsfolk, sa LO-lederen.

Mener Tajik har tåkelagt

Statsminister Jonas Gahr Støre kommenterte på sin side at han er lei seg for at Hadia Tajik går av som arbeidsminister, men at han er enig i avgjørelsen.

– Som Hadia har fortalt, ser hun at hun har gjort flere feil knyttet til at hun har hatt skattefri pendlerbolig. Jeg har tillit til Hadia og tror på hennes historie, men jeg er enig i hennes avgjørelse, sa Støre til NTB. Han uttrykte også glede over at Tajik fortsetter med å sette Aps politikk ut i livet fra Stortinget.

På Stortinget var det i ferd med å brygge opp til politisk bråk rundt Tajiks håndtering av pendlerboligsaken. Både Rødt, Frp og Venstre var i full gang med å stille spørsmål og kreve redegjørelser fra den nå avgåtte arbeids- og inkluderingsministeren.

Etter Tajiks avgang reagerte Frps Sylvi Listhaug slik:

– Dette synes jeg var en klok avgjørelse fra Hadia Tajik. Nå håper jeg at hun bruker den tiden hun trenger, til å ta vare på seg selv og sine nærmeste.

Rødts Mimir Kristjansson mener Tajiks sak er en del av en større ukultur som må ryddes opp i.

– Problemet i denne saken er egentlig ikke det Hadia Tajik gjorde som 23 år gammel rådgiver, men det hun har gjort som statsråd ved å bortforklare og tåkelegge, sier Kristjansson til TV 2.

Høyre-leder Erna Solberg uttalte onsdag til VG at pendlerboligsakene svekker folks tillit til politikere.

– Jeg mener man må rydde opp i de sakene man har. Alle sånne saker gjør det vanskeligere å ha tillit til politikerne, og det betyr at det smitter på oss alle. Det gjelder summen av disse sakene, uansett, sier Solberg.

Tilliten til stortingspolitikere

Valgforsker Peter Egge Langsæther understreker at folk flest har høy tillit til politikerne i Norge.

– Tilliten er høy og det har den vært det over lang tid. Vi har sett en svak nedgang etter alle sakene i de siste årene, både pendlerboliger, reiseregninger og andre skandaler, men generelt sett er den høy både til politikere og myndigheter. Ikke minst var det tydelig nå under pandemien. Samtidig er det ikke rom for å slappe av her, tillit er noe man må bygge kontinuerlig, sier Peter Egge Langsæther til Dagsavisen.

– Jeg er ingen omdømmeekspert, men vi vet litt om hvordan arbeidsfolk ser på politikere, og de opplever oftere at politikken ikke er til for dem og de har generelt sett lavere tillit til politikere enn hva for eksempel høyt utdannete har, sier Jørn Ljunggren, ulikhetsforsker ved NOVA, OsloMet og redaktør for boka «Arbeiderklassen».

– Svekker denne saken tilliten til de folkevalgte?

– Hvis du allerede har lav tillit til politikken så er selvsagt ikke dette noe som bidrar positivt til disse holdningene, selv om hun har trukket seg. Det er saken i seg selv som er problematisk. Og den føyer seg bare inn i en lang rekke skandaler som ytterligere kan styrke en oppfatning om at politikere kan gjøre mer feil enn andre uten at det har de store konsekvensene for dem, sier Ljunggren til Dagsavisen.

