Regjeringen vil ha en evaluering av egen pandemi-håndtering

– Covid-19-pandemien er den mest alvorlige hendelsen som har rammet Norge siden andre verdenskrig. Det er svært viktig å lære av det som er gjort slik at vi kan bedre evnen til å håndtere kommende hendelser, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Koronakommisjonen som regjeringen Solberg satte ned, legger fram sin andre rapport i april. Denne kommisjonen har selv besluttet at den vil evaluere håndteringen fram til 31. oktober 2021, altså i all hovedsak håndteringen av pandemien under regjeringen Solberg.

– Jeg har forståelse for kommisjonens beslutning, men vi mener det er avgjørende at hele pandemihåndteringen blir evaluert – også i vår regjeringsperiode, sier Støre.

Regjeringen har ennå ikke konkludert om det skal nedsettes en ny kommisjon eller om oppdraget skal gis til en virksomhet, en ekspertgruppe eller andre.

