Støre forsvarte utsettelse av abort-spørsmålet

Støre møtte Høyre-leder Erna Solberg til debatt i Politisk kvarter i NRK onsdag – den første politiske duellen mellom de to siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet overtok regjeringsmakten. Arbeidsliv, klima og abort sto på dagsordenen.

Støre bekreftet at det vil komme et forslag om abort i Stortinget innen fireårsperioden er omme, etter at spørsmålet om nemnder er utredet først.

– Ja, i enden av det kommer det forslag til Stortinget eller i Stortinget, sa han.

Ap har ønsket å fjerne abortnemndene fram til uke 18, mens Sp vil beholde dagens ordning.

Ønsket ikke kjapp forhandlingsløsning

Støre forsvarte at regjeringen ikke landet på en konklusjon i Hurdalsplattformen, men heller gikk inn for en utredning og at de to partiene deretter står fritt til å følge sine standpunkter.

– Jeg har ikke ønsket at en forhandling skal avgjøre et slikt spørsmål en kjapp time på Hurdal, som så skal presses gjennom Stortinget, sa Støre.

Han mener utredning med senkede skuldre og en debatt som er opplyst, med bistand fra fagfolk, vil være et gode.

– Vi skal ha en utredning om hvordan nemndsystemet virker, hvilken omsorg kvinnen trenger og hvilket helsetilbud det skal være, sa han.

Høyre-leder Erna Solberg bekreftet at Høyres stortingsrepresentanter vil kunne stemme etter egen overbevisning i dette spørsmålet, slik partiet har tradisjon for.

– Storrengjøring i arbeidslivet

Senere onsdag møter de to politikerne i Stortinget for å diskutere Støre-regjeringens tiltredelseserklæring. Temaer som klima og arbeidsliv vil trolig bli sentrale også der.

Støre har varslet at regjeringen satser på «en storrengjøring» i arbeidslivet.

– I Norge har vi gjennomgående et godt arbeidsliv, men det er lommer der vi ikke har det. Så det å sikre hele, faste stillinger, er viktig, sa han.

Viktige punkter for regjeringen blir å fjerne adgang til midlertidig ansettelser, lovarbeid for begrense bemanningsbransjen, kollektiv søksmålsrett for fagforeninger og sikre fortrinnsrett for hele, faste stillinger, ramset Støre opp.

– Risikerer å heve terskelen

Solberg pekte på at den viktigste forskjellen står mellom folk som står utenfor arbeidslivet og de som er i jobb.

– Hvis vi gjør det vanskeligere, og arbeidsgivere blir redde for å ansette folk som står utenfor fordi de ikke kan prøve dem ut lite grann, da risikerer vi å stenge flere ute i stedet for å inkludere flere, sa hun.

Støre mente det er liten risiko for at man risikerer å låse folk inne i jobber og skape mindre fleksibelt arbeidsmarked.

– Nordmenn skifter ofte jobb frivillig fordi de er trygge. Det er en utrolig stor fordel, man kan nesten ikke forestille oss hvordan det er sammenlignet med andre land, sa han.

Han framholdt at nettopp i perioder hvor landet går inn i høykonjunktur og sektorer i arbeidslivet går godt, kan man oppleve at det kuttes hjørner og at rettigheter svekkes. (NTB)

