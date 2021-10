SV: – Regjeringen mangler en plan

– Nå er det opp til regjeringen hvordan de vil gå fram. Vil de være en grå sentrumsregjering som kjører slalåm i Stortinget, eller vil de søke et rødgrønt samarbeid? spør SV-leder Audun Lysbakken foran denne ukens debatt i Stortinget om regjeringserklæringen.

– Den veien regjeringen velger å gå, vil avgjøre hvordan vi møter dem. Hvis regjeringen ofte velger å søke samarbeid med høyresiden i Stortinget, så vil jo vi møte dem på en mer uforsonlig måte, sier Lysbakken til Dagsavisen.

Bygger på enighet

Mandag la statsminister Jonas Gahr Støre fram sin regjeringserklæring i Stortinget. Der varslet Støre blant annet at Ap/Sp-regjeringen skal kutte utslippene med 55 prosent innen 2030, og at det årlig skal lages et forpliktende budsjett for klimagassutslipp. Han varslet også en storrengjøring i arbeidslivet.

Onsdag og torsdag skal både erklæringen og trontalen debatteres i Stortinget, og det er også i Stortinget regjeringen må finne støtte til sitt prosjekt. Støre har vært klar på at SV er den foretrukne forhandlingspartneren, men utelukker ikke at de også kan gå til andre.

SV-lederen understreker at SV gleder seg over å ha fått en ny regjering, selv om de trakk seg fra forhandlingene på Hurdalssjøen og ikke ble med i den selv.

– Det er en stor glede at vi har fått en ny regjering. Det er jo også mange eksempler på saker i Hurdalsplattformen som bygger på enighet i Stortinget mellom SV, Ap og Sp i forrige stortingsperiode, sier Lysbakken.

– Dette er saker som vi er klare for å samarbeide med regjeringen om, og som vi vil ha gjennomført. Det gjelder mange ting, som rett til heltid, at vi vil skrote aupair-ordningen, få slutt på anbudene i barnevernet, innføre klimabudsjett, og at Norge skal slutte seg til konvensjonen for rettigheter for funksjonshemmede. Ja, denne listen er så lang at jeg kunne fortsatt lenge! hevder Lysbakken.

– Ikke kraftfull nok

Likevel: SVs velvilje har sine klare grenser, skal vi tro SV-lederen, noe han kommer til å gi klart uttrykk for i salen under debatten om regjeringserklæringen.

– For det er samtidig sånn at du ser jo veldig tydelig i den plattformen, hvorfor det ikke ble en rødgrønn regjering der SV var med. Plattformen er altfor svak på flere viktige områder, og den er for lite konkret, mener Lysbakken.

– Vi mener jo at hovedoppgaven for en ny regjering må være å få forskjellene i Norge ordentlig ned. Vi må få gjort noe med den økende ulikheten i makt og rikdom, vi må sette Norge på kurs mot å nå klimamålene, og få til raske utslippskutt. Dette mener vi er de to store, definerende oppgavene for de neste årene. På begge de to områdene, ulikhet og klima, mener vi regjeringen mangler en plan. Denne regjeringsplattformen er ikke kraftfull nok til å få ulikheten ned eller nå klimamålene. Det er her vi mener det blir for mye grått, og for lite rødt og grønt, sier SV-lederen.

– Velger de å være konsekvente på å søke rødgrønt samarbeid i Stortinget, så ser vi langt mer positivt på denne regjeringen. Gjør de det siste, så står vi klare til å tilføre dette prosjektet den rødfargen og den grønnfargen som trengs skal vi nå målene, sier Lysbakken.

– I debatten i Stortinget kommer jeg til å legge vekt på begge deler: På vår kritikk av denne regjeringen for å ha for lite trøkk på forskjeller, klima og natur – noe som var grunnen til at vi dro fra Hurdal. Jeg kommer også til å peke på de områdene og konkrete enkeltsakene som ligger i plattformen som vi er for, og hvor vi ser fram til å danne flertall med dem.

