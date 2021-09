Jordmødre varsler om krise på fødeavdelingene – flere slutter

Forrige uke holdt Jordmorforbundet krisemøte med jordmødre og tillitsvalgte for å gjøre opp status nasjonalt, skriver Dagbladet.

– Konklusjonen er at situasjonen er veldig alvorlig. Hele landet var representert på møtet, og det som går igjen, er økende sykefravær og et økende antall jordmødre som slutter og melder tilbake at denne sommeren har vært den verste noensinne. Situasjonen er helt på grensen, og det er ikke forsvarlig at jordmødre jobber så mange vakter i strekk uten pause. Det går utover pasientsikkerheten, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet til avisen.

Ifølge Jordmorforbundet manglet norske fødeavdelinger 1.700 vakter denne sommeren. Konsekvensene av det enorme arbeidspresset er at flere og flere jordmødre velger å slutte, pensjonere seg tidlig eller tre inn i roller kommunalt. Det er situasjonen ved mange av landets største fødeavdelinger, ifølge Jordmorforbundet.

De mener det i dag mangler 250 jordmødre på norske fødeavdelinger, mens mankoen i kommunene har bikket 1.000.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en epost til avisen at pandemien har gjort det krevende å få tak i tilstrekkelig personell på noen fødeavdelinger.

– Det er riktig at det noen steder er krevende å få tilstrekkelig personell til fødeavdelingene. Det er det enkelte helseforetak som har ansvar for forsvarlig drift og bemanning, sier hun.

