Vedum med frontalangrep på Ap i Nord-Norge

Av Johan Falnes

– Det kommer til å bli tøffe runder på en del av de tingene som Arbeiderpartiet har støttet regjeringen på i de nordlige fylkene, sier Vedum til NTB.

Den 42 år gamle partilederen og statsministerkandidaten strutter av selvtillit før avreise til Nordkapp mandag. Der holder han Senterpartiets offisielle valgkampåpning.

Så går turen videre med Hurtigruten fra Kirkenes og sørover, før Vedum hopper over på Bergensbanen og reiser innover i landet.

– I valgkampen skal vi innom alle de 19 stortingsvalgdistriktene, forteller Vedum.

– Vi skal fra det nordligste punktet, Nordkapp, til Lindesnes i sør, og vi skal fra den største kommunen, Oslo, til den minste, Utsira.

Håper på tre mandater til

Når valgkampåpningen legges til Nord-Norge, er det langt fra tilfeldig.

For den gamle Ap-bastionen kan bli Sp-land nå.

– Vi har opplevd en veldig vekst, fastslår Vedum.

Han viser til at Sp i valget i 2017 gikk fra ett utjevningsmandat i Nordland til fire faste mandater – to i Nordland, ett i Troms og ett i Finnmark.

Nå tyder meningsmålinger på at Sp kan ha mulighet til å kapre tre mandater til, slik at partiet får tre mandater i Nordland, to i Troms og to i Finnmark.

Sp er største parti på målingene i både Nordland og Troms – og puster Ap i nakken også i Finnmark, ifølge et snitt av målinger som nettstedet Poll of polls har regnet ut.

Uenig med Ap

Selv mener Vedum at sentralisering er en viktig del av forklaringen på Sps framgang i nord.

– Nord-Norge er en av de landsdelene som er rammet absolutt hardest av den sentraliserings- og forskjellspolitikken som dagens regjering har ført. Og det er en landsdel som alltid har vært veldig avhengig av en aktiv statlig politikk for å utvikle Norge, sier han.

Men Vedum peker også på en annen forklaring: Arbeiderpartiet.

– I Nord-Norge har Arbeiderpartiet vært enig i mye mer av de store reformene til regjeringen enn oss, sier partilederen, som mener Sp har vært tydeligere i opposisjon enn Ap.

– Arbeiderpartiet, Høyre og Frp har vært mye mer enige i Nord-Norge. Så har vi hatt et annet syn.

Stiller krav til Ap

Vedum trekker fram flere eksempler på reformer der Ap har vært med på forlik med regjeringen:

* Strukturreformen i høyere utdanning fra 2015. Vedum mener denne reformen beredte grunnen for nedleggelse av studietilbudet i Nesna i Nordland, en nedleggelse også Ap har vært mot.

* Forsvarsforliket fra 2016, som blant annet innebar nedleggelse av Andøya flystasjon.

* Nærpolitireformen fra 2015, som Vedum mener har ført til «tidenes sentralisering» av politiet.

– Det kommer til å bli tøffe kamper om disse sakene. Hvis Sp og Ap får mandat fra folket, så vil det selvfølgelig være svært viktig for oss å få på plass nye vedtak, sier Vedum til NTB.

– Så får vi håpe at Ap frigjør seg fra de vedtakene de har gjort sammen med Høyre og Frp.

Ap avviser kritikk

NTB har lagt Vedums kritikk fram for Aps nestleder Bjørnar Skjæran. Han mener Vedum feilinformerer.

– Ap har vært mot nedleggelsen av Nesna fra første stund. Det vet Vedum, sier Skjæran.

Han viser også til at Ap i dag har trukket seg fra forliket om politireformen.

– Det vet Vedum. Han vet også at Ap har hatt mer penger til politiet i våre budsjetter enn både regjeringen og Sp. Jeg skulle ønske han avklarte hva Sp faktisk vil gjøre med politiet, og hvordan han vil finansiere det, sier Skjæran.

– Vi lever godt med at Ap og Sp ikke er enige om absolutt alle saker. Men det er ingen grunn til å konstruere uenighet der den ikke fins.

