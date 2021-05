Stortinget: Mindre narkolovbrudd skal slettes fra rullebladet etter tre år

Etter heftige diskusjoner denne våren ble innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen om rusreformen lagt fram torsdag ettermiddag.

Den viser blant annet at det er flertall for at opplysninger i reaksjonsregisteret, det såkalte rullebladet, om strafferettslige reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal sperres etter tre år.

– Kan dra til USA

Alle partiene bortsett fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet stiller seg bak forslaget.

– Vi vil fjerne mindre russaker på rullebladet for at vanlige folk som har røykt cannabis, skal kunne reise til USA eller søke på flere jobber, sier SVs Nicholas Wilkinson til NTB.

Sperringen forutsetter at det ikke er registrert flere straffbare forhold i denne perioden.

Et flertall vender også tommel opp for en såkalt barmhjertig samaritan-lov, nemlig at politiet ikke skal straffeforfølge mulige mindre narkotikalovbrudd i saker der personer yter assistanse eller tilkaller hjelp i akutte nødssituasjoner, som overdoser.

– Kan redde liv

SV har flere ganger tidligere fremmet forslag om en slik lov.

– Dette forslaget kan redde flere liv, mener Wilkinson.

Fire av ti unnlot å ringe etter ambulanse i akutte situasjoner der rusmisbrukere tok overdose, ble psykotiske eller ble alvorlig skadd, i hovedsak av frykt for at politiet skulle bli koblet inn, viser en undersøkelse som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening onsdag.

Stortinget ber også regjeringen sørge for at samfunnets reaksjoner i forbindelse med rusbruk er «forholdsmessige og kan knyttes til selve bruken».

Dette gjelder særlig praksisen med å frata rusbrukere førerkortet, selv når det ikke er noen sammenheng mellom rusbruken og bilkjøring.

SV: Gir ikke opp

Ifølge regjeringen var hovedintensjonen med rusreformen å fjerne stigmaet som er forbundet med rusbruk og slik gjøre det enklere å hjelpe rusavhengige.

SV gikk i utgangspunktet helhjertet inn for reformen. Men både Sp og Frp sa blankt nei. Det samme gjorde et flertall på Arbeiderpartiets landsmøte i april. Med Aps stemmer hadde reformen fått flertall.

Ap og Sp har på sin side ikke lyktes i å få resten av komiteen med på forslaget om å sikre en delvis avkriminalisering for tunge rusavhengige når det gjelder bruk og besittelse av mindre brukerdoser.

Wilkinson er skuffet over Ap, men sier at SV ikke vil gi opp.

– Vi skal få avkriminalisering igjennom, men det ser ut til at det ikke vil skje i år, sier han.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes er skuffet.

– I dag kunne vært en historisk dag. Men kampen for en rusreform er ikke over med dette, sier han.

Hold deg oppdatert. Få nyhetsbrev fra Dagsavisen!