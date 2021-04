Sammenbrudd i fiskeriforhandlingene med britene

Av Johan Falnes

Norge har i et møte med Storbritannia kommet til enighet om å sette strek for forhandlingene om en bilateral kvoteavtale for 2021, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Brexit har utvilsomt skapt en rekke utfordringer for norsk fiskerinæring. Det har vist seg svært vanskelig å få til en avtale med Storbritannia om soneadgang og kvotebytte for 2021, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

– Når det gjelder gjensidig adgang til å fiske i hverandres farvann på felles bestander, var avstanden for stor til at vi kom til enighet, sier han.

Venter eskalering

Audun Maråk, administrerende direktør i havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt, legger skylda på britene.

– Storbritannia har forsøkt å sende regningen for brexitavtalen til norske fiskere, sier han.

– Norge har strukket seg langt for å forsøke å finne løsninger, mens Storbritannia har møtt med låste poisjoner med henhold til blant annet gjensidig soneadgang. Dessverre vil dette føre til en eskalering av konfliktnivået knyttet til forvaltningen av fiskeriressursene i våre havområder.

Maråk legger til at han hadde håpt Norge og Storbritannia ville bli nære fiskeriallierte.

– Storbritannia vil sitte igjen som en av taperne, sier han.

Forsvarer norsk linje

Norge har inngått avtaler med EU om Nordsjøen og Skagerrak. I tillegg ble EU, Norge og Storbritannia i mars enige om forvaltningen av bestandene de deler i Nordsjøen. Men de bilaterale samtalene med britene lyktes altså ikke.

Etter det NTB kjenner til, var det spørsmålet om gjensidig soneadgang og kvotebytte som var hovedproblemet i forhandlingene.

Fiskeriministeren forsvarer den norske linjen.

– Norge har hatt en fast holdning gjennom hele forhandlingene i samråd med næringen, sier Ingebrigtsen.

– Det er bedre å ikke inngå en avtale om vi ikke kommer tilbake til situasjonen slik den var før brexit.

– For stor avstand

Det britiske departementet med ansvar for fiskeri, Defra, står fast på at Storbritannia la et rimelig tilbud på bordet.

– Vi har alltid vært tydelige på at vi kun vil inngå avtaler hvis de er balanserte og i den britiske fiskeriindustriens interesse, sier en talsperson for Defra.

– Vi la fram et rimelig tilbud om tilgang til britiske farvann og bytte av fiskekvoter, men vi har konkludert med at vi fortsatt står for langt fra hverandre til å inngå en avtale dette året, sier talspersonen.

Fiskere raser mot egen regjering

Trålerrederiet UK Fisheries frykter at hundrevis av arbeidsplasser kan gå tapt etter sammenbruddet i fiskeriforhandlingene med Norge.

– Dette er en svart dag for Storbritannia, sier administrerende direktør Jane Sandell i UK Fisheries.

Sandell mener det kun er en håndfull «fiskebaroner» i Skottland som vil tjene på det som nå skjer.

– Alle andre, inkludert store deler av den britiske innenriksflåten og folkene som jobber i denne, vil tape.

Hun beskylder regjeringen i Storbritannia og for å senke den britiske havflåten.

– Dette er ganske enkelt en skam og en nasjonal ydmykelse.

UK Fisheries er sterkt avhengig av torskekvoter i norske farvann. Rederiet holder til i Hull i det nordøstlige England.