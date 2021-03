Terror-tiltalt kvinne frykter for egen sikkerhet

– Jeg har sittet inne i et helt år og ikke fått snakket med så mange andre enn familien. Men jeg er redd. Både for å bli sett på som en tyster og som en frafallen, svarte den nå 30 år gamle kvinnen tingrettsdommer Ingemar Nestor Nilsen.

Han stilte under rettssaken i Oslo tingrett onsdag spørsmål rundt sikkerhetssituasjonen hennes i lys av det utstrakte samarbeidet hun har hatt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etter at hun ble hentet ut av al-Hol-leiren sammen med sine to barn. Det har resultert i til sammen elleve avhør, hvor kvinnen har forklart seg grundig og detaljert om sin egen sak, men ikke minst også om forhold som ligger utenfor saken som behandles i Oslo tingrett.

Angrer ikke

– Det er problematisk. Det miljøet godtar ikke at du snakker med politiet i det hele tatt, sa tiltale på spørsmål fra sin forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus.

– Angrer du? ville han vite.

– Nei, det gjør jeg ikke, svarte kvinnen, som nå sier hun tar avstand fra IS og den ytterliggående tolkningen av islam.

Fortalte ikke noe til familien

Selv om hun skal ha levd i et svært vanskelig forhold med Bastian Vasquez i Syria, sa den tiltalte kvinnen ingenting til sin egen eller hans familie.

Ikke på noe tidspunkt formidlet hun til sin egen familie i Norge eller til familien til ektemannen Bastian Vasquez om hvilke forhold hun levde under. Den nå 30 år gamle kvinnen har fortalt i retten hvordan hun måtte utstå hyppig vold, seksuelle overgrep og svært begrenset bevegelses- og kommunikasjonsfrihet mens hun levde med Vasquez.

At hun ønsket seg hjem bare måneder etter at hun kom til Syria – hovedsakelig fordi ektemannen hadde blitt stadig mer voldelig og ustabil – er en bjelke i hennes forsvar for retten. Hun nekter straffskyld blant annet fordi hun hevder å ha blitt holdt tilbake med tvang og reelt sett ikke hadde noe annet valg enn å bli værende.

Døde

Da ektemannen døde mens han produserte bomber for IS, var det ektemannens familie kvinnen tok kontakt med for å få hjelp til å komme seg ut av det krigsherjede landet. Det var Vasquez’ far som hjalp henne med å komme i kontakt med en norsk advokat og som ga råd og hjelp da hun forsøkte å komme seg ut, opplyste hun i sin forklaring for Oslo tingrett onsdag.

– De hadde akkurat mistet sin sønn, som de fortsatt elsket. De hadde et godt forhold til ham før han endret seg, svarte kvinnen på spørsmål om hvorfor hun ikke fortalte faren hva Vasquez hadde utsatt henne for.

Det hadde vært rart å skulle fortelle det til dem uten at de kunne være der for meg — Terrortiltalt kvinne

Ferdig

Når det gjaldt sin egen familie, framholdt hun at hun ikke nevnte noe om forholdene i sitt syriske hjem fordi de ikke kunne være der for å hjelpe henne.

– Jeg ville ikke at de skulle bli bekymret. Det hadde vært rart å skulle fortelle det til dem uten at de kunne være der for meg, sa hun.

Den terrortiltalte kvinnen gjorde seg ferdig med sin forklaring for retten onsdag formiddag, etter å ha forklart seg i til sammen rundt to rettsdager. Etter lunsj skal det spilles av et avhør med en kvinne som reiste til Syria sammen med tiltalte.