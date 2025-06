Venezuelas tidligere etterretningssjef erklærer seg skyldig i narkotikasmugling

Hugo Carvajal erklærte seg skyldig i en domstol onsdag på fire punkter som omfatter narkoterrorisme, sammensvergelse, kokainsmugling og våpenrelaterte anklager. Han risikerer livstid i fengsel, står det i en uttalelse fra det amerikanske justisdepartementet.

– Den dypt urovekkende realiteten er at det finnes mektige utenlandske embetspersoner som konspirerer for å oversvømme USA med narkotika som dreper og utarmer befolkningen, sier Jay Clayton, den midlertidige føderale statsadvokaten på Manhattan, i en uttalelse.

En advokat for Carvajal hadde natt til torsdag norsk tid ennå ikke kommentert saken.

Var Chávez' øyne og ører

65 år gamle Carvajal, som gikk under kallenavnet «El Pollo», deltok i Hugo Chávez' mislykkede kupp i 1992 mot daværende president Carlos Andrés Pérez.

Etter fem år i fengsel og benådning, kastet Chávez seg inn i politikken og vant presidentvalget mot Pérez i 1998. Carvajal var i mer enn ti år en nær medarbeider av Chávez. Han var sjef for Venezuelas militære etterretning under Chávez fra 2004 til 2011.

I mai 2013 anklaget en domstol i Florida ham for å ha jobbet for colombianske narkotikasmuglere fra 2004 til 2010, og i 2014 ble han arrestert på den nederlandske øya Aruba, der han på det tidspunktet var Venezuelas konsul. Han påberopte seg diplomatisk immunitet og rømte tilbake til Venezuela.

I februar 2019 ga Carvajal sin støtte til opposisjonspolitikeren Juan Guaidó og kritiserte Chávez' etterfølger, president Nicolás Maduro. Maduro anklaget ham for forræderi og fratok ham den militære rangen. Carvajal flyktet fra Venezuela til Spania.

Utlevert til USA

I april 2019 ble Carvajal pågrepet av spansk politi etter at USA hadde utstedt arrestordre mot ham for smugling av over fem tonn kokain til USA.

Også andre høytstående tjenestemenn i det venezuelanske regjeringsapparatet og militæret, ble anklaget av amerikansk påtalemyndighet for å ha ledet et narkokartell som koordinerte forsendelsen av kokain til USA. Kartellet samarbeidet med den daværende colombianske geriljaorganisasjonen Farc for å produsere og distribuere kokain, het det i anklagene.

Carvajal benektet å ha bånd til narkotikasmugling og den colombianske geriljaorganisasjonen Farc, og sa han ikke ville utleveres til USA siden han har familie i Spania.

I september 2019 ble han løslatt, men måtte melde seg for domstolen hver 14. dag.

Så forsvant Carvajal bare noen dager etter at en spansk domstol i november 2019 godkjente at han kunne utleveres til USA. Etter to år i dekning ble han til slutt pågrepet i en leilighet i Madrid i 2021 og utlevert til USA i 2023, mer enn ti år etter at USA rettet anklagene mot ham.

Dom i saken ventes i en føderal domstol på Manhattan i oktober.