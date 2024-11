Krangler videre om Jens Stoltenbergs nye verv

Tirsdag skrev Dagsavisen om Civita-leder Kristin Clemets oppgitte reaksjon på Rødts Bjørnar Moxnes’ Facebook-post om Jens Stoltenbergs nye verv. Stoltenberg skal lede styringsgruppen for elitenettverket Bilderberg, der næringslivsledere og toppolitikere fra Europa og USA møtes tre dager hvert år.

Moxnes kalte Bilderberg-konferansen «kanskje det fremste eksempelet på udemokratisk samrøre i den vestlige makteliten», og kritiserte lukketheten og referatforbudet for pressen. Clemet, som selv har deltatt på konferansen flere ganger, mente han overreagerte, brukte et tendensiøst språk og at konferansen rett og slett er for «innsiktsfulle mennesker» som «diskuterer viktige spørsmål».

Hun sa også at hun tvilte på at alle Rødts og Dagsavisens møter er åpne for pressereferater.

– Pengeseddelens makt

Moxnes mener Clemets forsvar for Bilderberg er «helt blottet for maktperspektiv».

– Hun hvitvasker den typen elitesamrøre som nå svekker demokratiet i hele Vesten. Det er kanskje ikke overraskende at lederen for en tenketank som driver politisk påvirkning finansiert av Rederiforbundet og Norges rikeste, ikke ser det betenkelige med hemmelige møter mellom vestlige statsledere og verdens rikeste kapitalister, skriver Moxnes i en e-post til Dagsavisen.

– Men det kan ikke stå uimotsagt når Clemet forsvarer Stoltenberg ved å sammenligne lukkede elitemøter i Bilderberg-gruppen med redaksjonsmøter i norske aviser og medlemsmøter i norske demokratiske partier, fortsetter Moxnes, som mener statsledere som deltar i Bilderberg-gruppen gir for mye makt til verdens storkapitalister.

– Venstresiden ser seg ofte blind på penger

– Pengeseddelens makt er i ferd med å skvise ut stemmeseddelens makt. Det svekker demokratiet, og bidrar til at forskjellene øker og øker uansett hvilket parti som styrer, mener Moxnes.

Penger kan selvsagt gi makt, men venstresiden ser seg ofte blind på penger, mener Kristin Clemet på sin side.

– Det er mange andre måter å få makt på, og penger er heller ikke noen fellesnevner blant dem som deltar på Bilderberg, understreker hun overfor Dagsavisen som svar på Moxnes’ nye kommentarer.

