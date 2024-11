Spår enorme lidelser for millioner av barn i Ukraina

Denne vinteren er spådd å bli den tøffeste for barn og deres familier i Ukraina siden fullskalakrigen brøt ut for snart tre år siden, på grunn av en kombinasjon av værforhold, skader på infrastruktur, strømbrudd og mangel på tilgang til viktige tjenester som helsetjenester.

– Mange vil fryse i hjemmene sine under de lange strømbruddene, og nyfødte babyer og barn vil være spesielt utsatt fordi de kan fryse veldig fort og utvikle hypotermi fordi kroppene deres er mindre og ikke kan regulere kroppstemperaturen like lett som voksne, sier Sonia Khush, landdirektør for Redd Barna i Ukraina, til Dagsavisen.

Sonia Khush, Redd Barnas landdirektør i Ukraina står her ved en ødelagt skole i Donetsk-regionen. Bygningen ble bombet sommeren 2023. Nå ligger landsbyen mindre enn 30 kilometer fra frontlinjen. (oleksandr khomenko)

Khush minner om at de økende strømprisene og de vanskelige økonomiske forholdene betyr at mange familier også blir tvunget til å velge mellom å betale strømregningen og å dekke andre viktige behov, som mat og helsetjenester.

– Barn og familier i Ukraina blir presset til randen, sier hun.

Søndagens angrep

Søndag morgen ble Ukraina rammet av russiske luftangrep på flere fronter – mange av dem rettet mot energianlegg og kritisk infrastruktur over hele landet. NTB kunne melde at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppgir at det avfyrt om lag 120 raketter og 90 droner, og at de rammet alle landets fylker.

Ifølge Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha er det ett av de største russiske angrepene mot landet så langt i krigen.

– Russland har startet ett av de største luftangrepene: Droner og raketter mot fredelige byer, sovende sivile og kritisk infrastruktur. Dette er krigsforbryteren Putins sanne svar til alle de som har ringt og besøkt ham den siste tiden. Vi trenger fred gjennom styrke, ikke ettergivenhet, skriver utenriksministeren på X/Twitter.

Residents fill up bottles with fresh drinking water after critical civil infrastructure was hit by Russian missile attacks in Odesa Innbyggere fyller flasker med friskt drikkevann etter at kritisk sivil infrastruktur ble rammet av russiske rakettangrep i Odesa, Ukraina 17. november 2024. (Nina Liashonok/Reuters)

Sonia Khush, som selv bor i Kyiv tror ikke søndagens angrep var et tilfeldig tidspunkt.

– Nei, det var så målrettet mot å ramme energianlegg at vi bare kan anta at det var deres intensjon med tanke på at vinteren er rett rundt hjørnet, sier hun.

– Hvordan ser det ut der du er i dag?

– Det er allerede strømbrudd, så flere av mine kolleger i andre byer har rapportert at strømmen har gått. I forkant av denne vinteren har vi prøvd å være veldig godt forberedt, men vi visste at det var litt uforutsigbart, og hvis angrepene fortsetter, så er det ikke sikkert at alle forberedelsene er nok. Så vi var veldig bekymret i natt da angrepene begynte. Men folk forbereder seg så godt de kan. Mange familier som bor langs frontlinjen i øst og sør har skader på hjemmene sine på grunn av kampene, så hjelpeorganisasjoner som Redd Barna og andre forsøker å samarbeide med familiene med å reparere utblåste vinduer og tette isolasjon i hjemmene så godt vi kan.

Aftermath of a Russian missile strike in Odesa En beboer bærer ut gjenstander fra huset sitt som ble sterkt skadet av et russisk rakettangrep, midt under Russlands angrep på Ukraina i Odesa 17. november 2024. (Nina Liashonok/Reuters)

Ifølge Sonia Khush er det fortsatt mulig for folk å få tak i materialer de trenger for å reparere skader på husene sine.

– Markedene og butikkene her er veldig robuste og fungerer etter forholdene greit, slik at materialer generelt er tilgjengelige i landet. Det familiene mangler er pengene og ressursene til å kjøpe materialene, og det er der vi kan hjelpe. Men en ting er å reparere huset, en annen er å holde det varmt. Familier hamstrer kull, som er en ganske vanlig måte å varme opp husene på om vinteren på landsbygda i Ukraina. Og jeg har sett familier sanke hauger av ved. I byene kjøper folk bærbare varmeovner som de kan bruke inne i huset. I tillegg kjøper alle flere vinterklær, varme jakker og ulltepper i den grad de får tak i det. For ingen vet hvor ille det kommer til å bli om noen måneder, sier Sonia Khush.

Tøff vinter

Senest denne uken bekreftet den ukrainske regjeringen vinterens første strømbrudd, noe som har kastet tusenvis av familier ut i mørke og kulde. Barn som bor i hjem som er skadet av krigen i Ukraina, risikerer å bli utsatt for minusgrader og helsekomplikasjoner, inkludert hypotermi, når vintersesongens første kuldeperiode treffer landet denne uken og fører med seg iskalde forhold.

Aftermath of a Russian missile strike in Odesa En beboer reagerer ved siden av huset sitt som ble skadet under et russisk rakettangrep, midt i Russlands angrep på Ukraina, i Odesa, Ukraina 17. november 2024. (STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/Reuters)

Denne vinteren er spådd å bli en av de tøffeste hittil, spesielt for barn og nyfødte.

– Barn som lever i frontlinjen av krigen og som ikke finner tilstrekkelig husly, vil være mest utsatt denne vinteren, sier Sonia Khush.

– Ikke bare er det kulden, men hvis strømmen går betyr det at noen fasiliteter ikke har generatorer, så de vil ikke være i stand til å gi god medisinsk behandling, spesielt til de som bor langs frontlinjen.

Kritisk for sivile

Stadig flere angrep på sivile har skadet eller ødelagt minst to millioner hjem i Ukraina siden februar 2022, noe som ifølge Redd Barna anslagsvis har gått ut over 774 000 barn. Noen barn og familiene deres bor fortsatt i ødelagte hjem – med alt fra knuste vinduer og dører til gapende hull i vegger og tak – fordi de ikke har råd til å reparere dem eller ikke har penger til å flytte.

Det er ventet at familier kan stå uten strøm i opptil 20 timer om dagen denne vinteren hvis streikene mot energiinfrastrukturen fortsetter.

– Mange barn vil stå uten oppvarming og varmt vann når temperaturen synker til langt under null, i enkelte områder ned mot -20 grader Celsius. Barn som bor i ødelagte hjem uten strøm, er ekstremt sårbare, og hvis de utsettes for ekstreme vinterforhold, risikerer de å få helseskader som hypotermi og forfrysninger, sier Sonia Khush.

Fare for liv

– Denne vinteren vil medføre enorme lidelser for millioner av barn og voksne over hele landet. Mange vil fryse i hjemmene sine under de lange strømbruddene, og nyfødte babyer og barn vil være spesielt utsatt fordi de kan fryse veldig raskt og utvikle hypotermi fordi kroppen deres er mindre og ikke kan regulere kroppstemperaturen like lett som voksne, sier Sonia Khush.

Denne vinteren vil medføre enorme lidelser for millioner av barn og voksne over hele landet. — Sonia Khush, Redd Barna

– De økende strømprisene og de vanskelige økonomiske forholdene betyr også at mange familier blir tvunget til å velge mellom å betale strømregningen og å dekke andre viktige behov, som mat og helsetjenester. Barn og familier i Ukraina blir presset til randen, sier hun.

Trenger mer støtte

Redd Barna har arbeidet i Ukraina siden 2014. Siden 24. februar 2022 har barnerettighetsorganisasjonen økt sin virksomhet dramatisk, og har nå et team på 350 ansatte. Men selv om hjelpeorganisasjonene jobber på spreng for å gi livreddende hjelp til familier – inkludert vinterpakker, reparasjoner av hjem og kontanter – er det ikke nok, og ifølge Khush og Redd Barna det er fortsatt store hull.

Aftermath of a Russian missile strike in Odesa Et boligområde i Odesa i Ukraina ble sterkt skadet av et russisk missilangrep 17. november 2024. (Nina Liashonok/Reuters)

– Behovene er rett og slett for store, og vi får ofte ikke tilgang til de mest sårbare lokalsamfunnene nær frontlinjen. Denne vinteren trenger vi raskt mer finansiering fra det internasjonale samfunnet og ubegrenset humanitær tilgang for å redde barns liv. Vi ber også alle parter i konflikten om å sørge for at sivile objekter, særlig hjem, skoler og sykehus, beskyttes mot angrep, sier Khush.

Press på vesten

Eksplosjoner kunne søndag morgen høres i Kyiv og ved Slavjansk i Donetsk. Det er også meldt om eksplosjoner i Kropyvnytskyj, Tsjerkasy, Odesa og Zaporizjzja, meldte Kyiv Independent tidligere søndag.

Ifølge NTB tror den svenske militæreksperten Joakim Paasikivi at Russland ved å angripe kritisk infrastruktur kan ha et ønske om å skape en større flyktningstrøm mot vestlige land for å presse på for en forhandlingsløsning som tjener Russland.

– Det er overhodet ikke en opptrapping, men et fortsatt høyt nivå der Russland har forsøkt, og dessverre lyktes ganske godt med, å slå ut mye av den ukrainske energiforsyningen, sier han.

Flere varmekraftanlegg fikk store skader i angrepet, og Ukrainas største private energiselskap DTEK varslet søndag morgen at de må kutte strømmen av akutte årsaker både i Kyiv-regionen og to områder øst i landet, Donetsk og Dnipropetrovsk.

