Raser mot fagskolekutt: Vil ramme norsk arbeidsliv

Kuttene kom som et sjokk for Fagskolen, som i fjor jublet for at de skulle flytte inn i nye lokaler i Construction City som bygges på Ulven i Oslo.

Lokalene skal stå ferdig i 2025 og vil samle virksomheter innen bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.

Nå rases det mot de planlagte kuttene, som rektor Kirsti Andresen og innovasjonsdistriktet Hovinbyen Sirkulære Oslo (HSO) mener vil gå ut over yrkesfaglig utdanning.

– Dette er dramatisk for oss. I løpet av to år betyr det en innsparing på 14,5 prosent i vårt driftsbudsjett, noe som sterkt vil ramme vårt studietilbud og våre studenter og deretter Oslos arbeidsliv, sa rektor Kirsti Andresen, ved Fagskolen Oslo til fagskolen.no da Oslobudsjettet ble lagt fram.

Fagskolen

Fagskolene tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor helse- og sosialfag, maritime og tekniske fag, grønne fag, kunstfag, kreative fag, merkantile fag, IKT-fag, og religiøse fag.

Studentene tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse, fullført fag- eller svennebrev, eller tilsvarende realkompetanse.

Om lag halvparten av fagskolene er offentlige og drives hovedsakelig av fylkeskommunene, mens andre er private. Tre fagskoler er statlig drevet.

Mange fagskoler tilbyr deltidsstudier og nettbaserte studier, som gjør det enkelt å kombinere studiene med jobb.

Utdanningene som tilbys ved fagskoler legger sterk vekt på tette bånd til arbeidslivet, og kalles «arbeidslivets utdanning». Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer.

Må snakke sammen

På statsbudsjettet for neste år har regjeringen satt av penger til 1.000 nye fagskoleplasser, men det er usikkert hvor mange av dem som vil ende opp i Oslo.

Innovasjonsdistriktet Hovinbyen Sirkulære Oslo peker på at det er stor mangel på arbeidskraft med fagskolebakgrunn, og at selv 1.000 nye studieplasser ikke er nok til å dekke behovet. De vil at Ulven skal være det nye kraftsenteret for bygg og anlegg, og ønsker seg flere studenter hit.

– Dette er en nasjonal utfordring. Vi trenger flere fagarbeidere, og ikke minst flere med høyere yrkesfaglig bakgrunn. Her virker det som utdanningsbyråd Julie Remen Midtgaarden og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel bør sette seg ned og snakke sammen. Det nytter ikke at den ene satser samtidig som den andre kutter. Her må vi dra i samme retning, sier Schjenken Halvorsen.

Elin Schjenken Halvorsen er daglig leder i Hovinbyen sirkulære Oslo (HSO).

– For å få til den utviklingen bystyret har vedtatt, altså å utvikle et ledende innovasjonsdistrikt for sirkulærøkonomi innen bygg-, anlegg- og avfallsnæringer i Hovinbyen så trenger vi høyere yrkesfaglig utdanning på Ulven. Dette er kompetanse som vi er helt avhengige av for å lykkes, sier hun.

– Det er merkelig at kommunen først bestemmer seg for å satse på dette, for så å foreslå kutt. Bakteppet for å samle yrkesfag på ett sted er at det er et stort kompetansebehov for byggfag. Her vil man kunne koble næringslivet tett på kunnskapsmiljøet. Derfor sendes det et dårlig signal nå som man foreslår kutt i budsjettene, sier hun.

NHOs kompetansebarometer for 2023 viste at bransjen manglet 12.000 fagskoleutdannede i 2024. Navs bedriftsundersøkelse viser at det er en generell mangel på faglært kompetanse, og at elektrikere, tømrere og snekkere er alle på topp-ti-listen over yrker med størst mangel.

Hovinbyen sirkulære Oslo

Norges største byutviklingsområde, Hovinbyen, rommer også et innovasjonsdistrikt: Hovinbyen sirkulære Oslo (HSO). HSO er et offentlig privat samarbeid som har ambisjon om å etablere et verdensledende innovasjonsdistrikt for sirkulærøkonomi innen bygg-, anlegg- og produksjonsnæringer i Hovinbyen.

Hovinbyen er pekt på som ett av tre innovasjonsdistrikter i «Campus Oslo – strategi for utviklingen av kunnskapshovedstaden» som bystyret vedtok i 2019.

Innovasjonsdistrikter er byområder der kunnskapsinstitusjoner og næringsliv samles og samarbeider med gründere, inkubatorer, investorer og det offentlige. Målet er å fremme innovasjon og kommersialisering av ideer og kunnskap.

40 prosent

Bygg og anlegg kalles ofte for 40-prosent bransjen, fordi den representerer 40 prosent av utslippene globalt (cirka 16 prosent i Norge) og produserer i tillegg tre millioner tonn avfall i Norge. Styreleder i HSO (Hovinbyen sirkulære Oslo) og konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj mener det er avgjørende for å lykkes med innovasjonsdistriktet at man får disse studieplassene til Ulven.

– Dette er fagfolk som bransjen skriker etter. Skal vi klare å gå fra bruk og kast til sirkulære løsninger så trenger vi fagkompetanse, og vi trenger å samle miljøene. Det er nettopp det vi prøver å få til i Construction City og HSO, hvor vi samler kunnskapsmiljøene og næringsaktørene i samme bygg så de kan lære av hverandre, sier Obos-sjefen til Dagsavisen.

Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H). (Oslo kommune)

Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) sier til Dagsavisen at de må se på hvordan de bruker ressursene best mulig.

– I en tid med økte kostnader og lavere inntekter må vi se på hvordan vi bruker ressursene til kommunen mest mulig effektivt. Samtidig er det viktig for meg å si at Fagskolen i Oslo utdanner viktig fagkompetanse til Oslos arbeids- og næringsliv, og at dette er noe vi ønsker å bidra til at videreføres. Sammen med Utdanningsetaten og Fagskolen skal vi finne gode løsninger med mål om videre drift, sier byråden.

– Vi mangler fagarbeidere i Norge. Hva vil et kutt ha å si for de som velger yrkesfag?

– Det rødgrønne byrådet avviklet i 2018 det kommunale lærlingtilskuddet og lot yrkesfagutstyret stå og ruste. Dette byrådet leverer nå et reelt yrkesfagløft, og har på kort tid satt av 60 millioner kroner til nytt yrkesfagutstyr og gjeninnføring av lærlingtilskuddet. Vi leverer også straks en ny plan for å skape flere og bedre læreplasser slik at flere vil få fullføre og få seg et fagbrev i årene som kommer, sier hun.

– Jeg tar gjerne oppfordringen og snakker med forsknings- og høyere utdanningsministeren fra Senterpartiet, og da vil budskapet være krystallklart: nå må den Oslofiendtlige regjeringen slutte å kutte i overføringene slik at vi kan satse enda mer på yrkesfag og fagarbeidere fremover, avslutter byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden.

