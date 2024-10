Vedum om Solberg-regjering: – En utrolig dårlig suppe

– Høyre, Frp og Venstre i regjering: Det hadde blitt en utrolig dårlig suppe, sa Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til partiets landsstyremøte mandag.

Han brukte mye tid i talen på å male et dystert bilde av et Norge som blir styrt av en regjering som består av Høyre, Frp og Venstre. På tross av at disse partiene nå har stort flertall på meningsmålingene, mens Sp vaker rundt sperregrensen, så gjentok han flere ganger:

– Jeg tror ikke på at folk går rundt og drømmer om en regjering med Høyre, Frp og Venstre. Jeg har tenkt at vi skal vinne det valget i 2025.

– Vi bare kjører på

Til Dagsavisen sier Vedum at han tror at partiet hans kan reise seg igjen i månedene fram mot stortingsvalget i september neste år, og at han har partiet sitt i ryggen.

– Vi bare kjører på, sier han til Dagsavisen.

Han er ikke bekymret for at flere enn Per Olaf Lundteigen og de fire kritiske ordførerne i Innlandet mener at Sp bør trekke seg ut av regjeringssamarbeidet med Ap etter bråket om skolenedleggelsene forrige uke.

– Det bråket er bare helt på overflaten. Det var masse engasjement rundt skolenedleggelsene forrige uke, og det handlet om at folk syns den miksen mellom Høyre og Ap er så dårlig og gir dårlige løsninger – og at man vil at Sp og Ap skal samarbeide. Det var noen engasjerte ordførere og en og annen røst, men jeg opplever hundre prosent samling om den linja vi kjører nå, sier Vedum til Dagsavisen.

Kraftig applaus

Vedum kom flere ganger inn på skolebråket i Innlandet i talen sin, og brukte saken til å vise at det er Høyre som er Sps politiske hovedmotstander og motpol i politikken:

– Den debatten som Emilie Mehl sto i forrige uke, handlet om dette: Ønsker du at skjebnen bare skal gå sin gang, eller ønsker du å være med på og forme samfunnet? Vi ønsker å være med på og forme samfunnet! Jeg driter i at Emilie får kjeft. Vi trenger tydelige, klare røster, sa Vedum, og salen svarte ham med spontan, kraftig applaus. Det var tydelig populært at Vedum forsvarte justisminister Emilie Mehl etter at hun beskyldte Ap i Innlandet for «prostituere seg» ved å gå sammen med Høyre om å legge ned skoler i fylket.

Fikk refs

Han nevnte ikke at Mehl har fått refs for ordbruken av statsminister Jonas Gahr Støre, eller at enkelte i Sp nå har blitt kritiske til samarbeidet med Ap i regjering. I stedet brukte han talen sin til å trekke fram det han mener er de borgerlige partienes dårlige sider:

– Høyre og Frp lider av blind markedstro. Og der er forskjellen mellom Sp og Høyre: Vi tror faktisk på at politikk kan påvirke samfunnsutviklingen. Vi mener norsk historie viser at man kan påvirke samfunnsutviklingen. Folk vil ikke ha den Høyre-arrogansen, sa Vedum.

