Slår alarm om foreldreløse barn i Gaza

7. oktober er det et år siden Hamas’ terrorangrep mot Israel. Det startet krigen på Gaza som hittil har kostet rundt 41.000 mennesker livet, og som nå har spredt seg til Libanon. Millioner av mennesker er drevet på flukt.

– Jeg hadde aldri trodd at det skulle ta et år for verdenssamfunnet å bidra til en løsning. Jeg hadde aldri trodd at den brutaliteten sivilbefolkningen lever under på Gaza skulle vare så lenge som dette, sier Sissel Aarak til Dagsavisen.

Hun er generalsekretær i SOS-barnebyer Norge, en internasjonal humanitær organisasjon som tar seg av barn som er alene i verden. Nå varsler hun om at det blir stadig flere foreldreløse barn i Gaza, og at mørketallene trolig er store.

De ansatte i SOS-barnebyer i Palestina forsøker å hjelpe barn og familier i flyktningleiren. (SOS-barnebyer i Palestina)

– Det er en veldig kaotisk og uoversiktlig situasjon, med stadige masseforflytninger fra sted til sted. Men når jeg snakker med våre lokalt ansatte i Gaza, mener de at det blant alle de internt fordrevne flyktningene er langt flere barn som har mistet eller kommet bort fra foreldrene sine, enn det som har vært rapportert tidligere, sier Aarak til Dagsavisen.

– Våre ansatte tenker at her er det store mørketall, også basert på hva de selv erfarer. Det finnes jo ingen av våre ansatte som ikke har mistet svært mange i sin egen familie. Barn som er alene uten foreldre eller andre omsorgspersoner er de mest sårbare vi har i krise og krig, understreker generalsekretæren.

Sissel Aarak er generalsekretær for SOS-barnebyer (Privat)

Har funnet barn alene

Den siste rapporten fra International Rescue Committee (IRC) mener også estimatet for antall foreldreløse barn i Gaza-området er for lavt. Til nå har man antatt at minst 17. 000 barn har mistet en eller flere omsorgspersoner i løpet av året krigen har pågått, noe som utgjør 1 prosent av menneskene på flukt internt i Gaza. IRC mener nå det sannsynlige antallet er minst 3–5 prosent. Antall barn som er alene på sykehusene er nå så høyt at et nytt akronym er tatt i bruk for å identifisere dem: WCNSF – Wounded Child with No Surviving Family.

SOS-barnebyer i Palestina har selv funnet barn alene ved utdelingspunker for mat og vann, og de samarbeider med FN og andre organisasjoner om å registrere barn som er alene, ta vare på dem og spore opp eventuell familie. Aarak påpeker at alle barn i Gaza nå lever i fare for sult, sykdom, epidemier og militære angrep, men sier også at barn som er alene er aller verst stilt. For dem er det ekstra vanskelig å få tak i mat, vann og helsetjenester, og gjerne for vold, utnyttelse og rekruttering til væpnede grupper.

Tomt og stille

For et år siden levde rundt 70 barn i trygghet sammen med ansatte og fosterforeldre i SOS-barnebyers bygningskompleks i Rafah sør på Gazastripen. Organisasjonen har drevet sin virksomhet i Rafah siden 1960-tallet, og har sørget for omsorg, mat og skolegang for barna.

I mars i år, da krigen hadde vart i nesten et halvt år og den israelske bakkeinvasjonen nærmet seg, ble 68 barn evakuert fra den palestinske barnebyen og sendt til trygge lokaler i Betlehem på Vestbredden. SOS-barnebyer i Rafah kunne da ta imot rundt 250 barn, ungdom og noen voksne flyktninger i sine lokaler.

Men nå står dette bygningskomplekset i Rafah tomt og stille. Det er for farlig å dra dit for å undersøke hvordan det ser ut der, men Arak har sett flyfoto som tyder på at bygningene har fått store skader etter bombing og den israelske bakkeinvasjonen i mai. Som Dagsavisen tidligere har skrevet, så fryktet humanitære organisasjoner i vår et blodbad i Rafah. En storstilt evakuering fulgte, og alle flyktningene som bodde der, blant dem mange foreldreløse barn, ble jaget på flukt.

De bor nå i en teltleir i Al-Mawasi i nærheten av Rafah.

Slik så SOS-barnebyers skole i Rafah ut da det var trygt og rolig der. Nå er bygningene trolig skadet i krigen, mens alle barn og ansatte som bodde her er jaget på flukt. (SOS Barnebyer)

Fylt av frykt

I teltleiren tar SOS-barnebyers ansatte vare på barna som er i deres omsorg, men Aarak forteller at det er en tøff jobb.

Nå bor barna fra Rafah i teltleir i Al-Mawasi. (SOS-barnebyer i Palestina)

– Vi som jobber med barn som blir utsatt for traumer eller kriser, vi vet jo at den første veien mot heling er å prøve å skape en trygg og forutsigbar, ja, nesten kjedelig hverdag. Det kommer vi jo ikke i gang med i teltleiren. Barna står i en situasjon der de stadig føler utrygghet, omgitt av voksne som også er fylt av frykt. De kan ikke garantere at de bli boende i denne teltleiren, at de får mat i morgen, eller at de ikke blir truffet av en bombe. Den muligheten vi har til å gjøre den jobben vi vet trengs, den er ekstremt begrenset, sier Arak.

– Samtidig finnes det ingen struktur på Gaza som kan ta vare på 17. 000 barn, langt mindre 20.000 eller 25.000 barn. Vi gjør alt vi kan for å hjelpe, men det barna og alle på Gaza trenger, det er en våpenhvile. Vi trenger å få tilgang til Gaza, alle vi som har en oppgave i humanitære kriser. Vi trenger å få tilgang, og vi trenger en våpenhvile så snart som mulig.

– Har du noe håp om at det blir en våpenhvile i høst?

– Jeg syns ikke eskaleringen nå i Midtøsten gjør situasjonen lysere, og den gjør meg ikke mer håpefull, dessverre.

