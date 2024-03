Gaza: – De aller mest sårbare er de foreldreløse barna

– Ingen sivile er trygge i Gaza nå, men de aller mest sårbare er de foreldreløse barna som ikke engang har den beskyttelsen og omsorgen som nær familie tross alt kan gi, også i krise og krig, sier Sissel Aarak, som er generalsekretær i SOS-barnebyer i Norge. Natt til onsdag ble 68 barn som SOS-barnebyer i Palestina har det juridiske ansvaret for, evakuert til Betlehem på Vestbredden.

– Det har vært en lang prosess for å få dette til, og vi er glade og takknemlige for at disse barna er i sikkerhet. Men det behovet for hjelp som nå gjenstår for barn i Gaza, er helt ubeskrivelig stort, sier generalsekretæren til Dagsavisen.

Ingen våpenhvile i sikte

Ifølge FN skal det være så mange som mellom 17.000 og 19.000 barn i Gaza som har mistet foreldre og omsorgspersoner som følge av krigen. Flesteparten av dem befinner seg i byen Rafah sør på Gazastripen, som lenge har levd med trusselen om en nær forestående israelsk bakkeinvasjon, og en voksende humanitær katastrofe. Det er dessuten fortsatt ingen våpenhvile i sikte. Midt i en kaotisk og uoversiktlig situasjon lever et høyt antall barn alene i gatene.

– Dette er en situasjon vi ikke har sett før. Man skal være forsiktig med å sette kriser og kriger opp mot hverandre, men at dette er et svært høyt tall barn som blir alene i løpet av en veldig kort periode, det er det ingen tvil om, sier Aarak til Dagsavisen.

– Alle i Gaza er sårbare nå, men de barna som er alene, er ekstra sårbare. De har ikke noe nettverk, ingen til å beskytte seg, eller slåss for seg i matkøene, sier hun.

Ingen steder å gå

De mange interne palestinske flyktningene i Rafah har heller ingen andre steder å gjøre av seg. Mange hjelpeorganisasjoner venter utålmodig på å få slippe inn, mens SOS-barnebyer er en av få humanitære aktører som er fysisk til stede i området. De har drevet sin virksomhet i Rafah siden 1960-tallet, som en internasjonal organisasjon som forsøker å gi et trygt hjem til barn som er alene i verden. SOS-barnebyer stiller med fosterforeldre som bor sammen med barna i egne bygninger, der de også får mat og skolegang.

– Evakueringen av de 68 barna gjør at vi kan ta imot flere av de barna og ungdommene FN nå anmoder oss om. Det er derfor viktig for oss å fortsette arbeidet inne i Gaza for å ta vare på de nye barna som trenger omsorg, sier Aarak til Dagsavisen.

– Funnet alene

Etter evakueringen av barna til organisasjonens fasiliteter i Betlehem, står altså lokalene klare til å ta imot andre barn som er alene.

– Vi har gjort om lokalene våre til et midlertidig sted for beskyttelse. Vi har et samarbeid med FN som gjør at barn som nå blir funnet alene, kan bli ivaretatt hos oss. Vi skal ta imot så mange vi har plass til, og har mat til, sier generalsekretæren.

Hun understreker at situasjonen er ekstremt kritisk i Gaza nå, også for SOS-barnebyers lokalt ansatte i Rafah.

– Uansett hvor godt våre lokalt ansatte jobber, så vil vi ikke kunne klare å oppbemanne slik at vi kan ivareta dette ekstremt høye tallet med barn som nå er alene. Vår lokalt ansatte i Rafah gjør en stor innsats, men det koster også for dem. Hver gang de forlater sine hjem for å hjelpe, må de tenke på at det kan være siste gang de ser sine egne barn, forteller hun.

– Det er derfor vi er nødt til å få på plass en våpenhvile så raskt som overhodet mulig. Det må være et minimum av trygghet, slik at hjelpearbeidere kan bevege seg rundt uten å være redd for å bli truffet av bomber og missiler, og få tilgang til nødvendige basisvarer som mat og det man trenger til helsehjelp. Akkurat nå har man ikke det.

– En krig mot barn

Hittil har over 31.000 mennesker blitt drept som følge av krigen som brøt ut etter terrorangrepet mot Israel 7. oktober i fjor, ifølge Gazas helsedepartement. Av dem skal det være over 12.000 barn. Det er flere enn antall barn som ble drept i samtlige konflikter i verden i løpet av fire år fram til 2022, ifølge FN-organisasjonen UNRWA, skriver NTB.

– Denne krigen er en krig mot barn. Den er en krig mot deres barndom og deres fremtid, skriver Philippe Lazzarini, leder for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), på meldingstjenesten X.

