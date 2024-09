– De siste årene er det mange som har fått dårlig råd. De som hadde minst merker dette særlig godt. Folk som hadde det vanskelig fra før har nå fått det verre. Vi kan ikke og skal ikke la være å ta de 100.000 under 30 år utenfor arbeidslivet i bruk, innledet Ap-nestleder Tonje Brenna.

Arbeiderpartiets forslag til stortingsvalgprogram for 2025–2029 blir lagt fram i dag. Det er Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna som leder programkomiteen.

Endelig utkast til partiprogram skal leveres sentralstyret innen 8. januar 2025, og det endelige programmet vedtas på landsmøtet i april 2025.

150.000 flere i jobb

– Vi skal bygge fremtidens velferdsstat, sier Brenna.

Du skal vite at du får den helsehjelpen du skal ha, sier hun videre.

Hun påpeker at nøkkelen til en velfungerende velferdsstat er arbeid og en trygg økonomisk hverdag.

– Vi skal sikre et tryggere Norge, et helsevesen med kortere ventetider og en eldreomsorg som gjør at folk får den hjelpen de skal ha, sier Brenna.

Målet er 150.000 flere i jobb de neste årene.

– Det skal vi gjøre gjennom et trygt arbeidsliv, og at flest mulig kvalifiserer til å jobbe, sier Brenna fra talerstolen.

Vi bygge flere boliger

I forslag til nytt partiprogram foreslår Arbeiderpartiet at det skal bygges 130.000 nye boliger i Norge over de neste fire årene.

– Vårt mål er å bygge 130.000 nye boliger fram mot 2029. Det skal vi gjøre sammen med kommunene, og gjennom effektivisering av prosesser og flaskehalser, sier Brenna.

Grunnsteinen i norsk boligpolitikk er at mange eier sin egen bolig. Eierlinja bidrar til frihet, trygghet, og forutsigbarhet for enkeltmennesket. Det er avgjørende at eierlinja ligger fast, og at målet er at flest mulig skal eie sin egen bolig, skriver Ap i utkastet til partiprogram.