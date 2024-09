Støre til FN: – Bør forvente at Sikkerhetsrådet tar seg sammen

– Norge vil fortsette å arbeide for en inkluderende, åpen og sikker digital fremtid for alle. Dette er en del av det vi diskuterer her i dag, og tilgjengelighet er nøkkelen. Særlig for de minst utviklede landene. 2,6 milliarder mennesker står fortsatt utenfor den digitale verdenen.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til FNs generalforsamling da han talte mandag kveld norsk tid. Der snakket han blant annet om viktigheten av digitalisering.

FN høynivåuke 2024 Statsminister Jonas Gahr Støre på talerstolen i FNs generalforsamling i New York. (Pontus Höök/NTB)

Digitalisering og sikkerhet

I tillegg sier Støre at Norge fortsetter sin støtte til prosjektet «Mission 300» i samarbeid med Verdensbanken og Den afrikanske utviklingsbanken, for å forsørge elektrisitet til 300 millioner mennesker i Afrika innen dette tiåret.

– Vi fortsetter vår forpliktelse til å minske det digitale skillet. Det inkluderer å bygge ut digitale fellesgoder, og å sikre digital ID-tilgang for alle. Vi oppfordrer også til sterkere samarbeid mellom de store statene om sikkerhetsreguleringer av kunstig intelligens. Det vil gi oss muligheter til å bruke teknologien, og begrense farene, sier Støre.

UN Security Council meets publicly to discuss the Israel-Hamas conflict in Gaza FNs sikkerhetsråd møtes for å diskutere de mest betente konfliktene i verden. (Eduardo Munoz/Reuters)

Ba om tostatsløsning

Mot slutten av innlegget kom Støre med en oppfordring til Sikkerhetsrådet om å gjøre mer for å få slutt på krigen i Ukraina. Han sa også at rådet må jobbe for en tostatsløsning mellom Israel og Palestina.

– Generalforsamlingen spiller en avgjørende rolle i å bevare fred og sikkerhet i tett samarbeid med FNs sikkerhetsråd. Vi bør forvente at Sikkerhetsrådet kan ta seg sammen, og få en slutt på angrepskrigen Russland fører mot Ukraina, at de kan gi innspill og hjelpe til å få en slutt på den eskalerte fiendtligheten i Midtøsten, og å jobbe for en tostatsløsning som gir palestinere rettigheten til en egen stat, og hvor palestinere og israelere kan leve fredelig side om side, sier Støre.

---

Fakta om FNs sikkerhetsråd

FNs sikkerhetsråd har til sammen 15 plasser. Fem faste plasser tilhører Kina, USA, Russland, Frankrike og Storbritannia. Disse landene har vetorett og kan dermed alene stoppe resolusjoner og forslag.

Ti plasser velges blant FNs andre medlemsland for to år av gangen. Hvert år velges fem nye land.

Sikkerhetsrådets viktigste oppgave er å sikre fred og sikkerhet i verden.

Norge var sist medlem av Sikkerhetsrådet i perioden 2021–2022.

(NTB)

---

Diplomati og inkludering

Støre understreket viktigheten av diplomati og fredsbygging for å klare å få til bærekraftig utvikling. Han sa også at Sikkerhetsrådets veto-bruk bør begrenses.

– Bærekraftig utvikling kan ikke finne sted uten fred og sikkerhet. Forebyggende diplomati og fredsbygging må stå i sentrum for arbeidet vi gjør. Det er avgjørende å sikre kvinner deltakelse i freds- og sikkerhetsagendaen. Kraftfulle beslutninger har blitt tatt her i FN på dette området før. Det bør fremheves igjen. Vi trenger et mer åpent, inkluderende og effektivt sikkerhetsråd, med større begrensninger for bruken av veto, sier Støre.

