India og Pakistan åpner for å trappe ned konflikten

India og Pakistan gjennomførte lørdag en rekke rakettangrep mot hverandres militærbaser.

Under en pressekonferanse i New Delhi understreket imidlertid en talsperson for det indiske forsvaret, Vyomika Singh, at India er villige til å trappe ned konflikten.

– Vi kommer ikke til å trappe ytterligere opp, forutsatt at Pakistan gjengjelder, sa hun.

Pakistan ser derimot ut til å mobilisere bakkestyrker langs grensa, noe som tyder på at de i stedet vil trappe ytterligere opp, påpekte hun.

– Vi vil vurdere nedtrapping dersom India ikke gjennomfører nye angrep, sier Pakistans utenriksminister Ishaq Dar i en kommentar.

– Dersom India stanser her, så vil vi stanse her, sier han i et TV-intervju.

Ifølge CNN var det lørdag telefonkontakt mellom de to lands ledelse der Pakistan ba om et møte. Dette er ikke bekreftet fra annet hold.

