– Vi får tilbakemeldinger om at volden blir grovere

Onsdag inviterte arbeiderpartilagene på Grünerløkka, Sinsen, og Carl Berner sammen med Dagsavisen til høstens første «Politisk Pub».

Hver onsdag fram til 13. november vil det denne høsten arrangeres panelsamtaler med politikere og samfunnsdebattanter som tar for seg et vidt spekter av politiske saker.

Første tema ut i rekken: Den økte gjeng- og ungdomskriminaliteten som har preget nyhetsbildet det siste året. I panelet stilte Hadia Tajik (Ap), Sarah Gaulin (tidligere Ap) og Morten Dyrli Ruud fra politiet.

Ruud fikk spørsmål om politiet på gaten ser en økning i kriminalitet.

– Vi ser mye kriminalitet hele tiden. For meg er det vanskelig å se på gaten om det blir verre. Vi må belage oss på statistikk, og vi får tilbakemeldinger om at volden blant både kriminelle og ikke-kriminelle blir grovere, sier Ruud.

– Hvem er det som står for kriminaliteten?

– Ofte er dette personer med utenlandsk opprinnelse, asylsøkere eller lignende. Det er også mye tilreisende kriminelle knyttet til salg av narkotika i dette området, sier Ruud.

Stortingspolitiker Hadia Tajik sier hun kjenner seg igjen i politiets beskrivelse av kriminaliteten.

– Hva tenker du når du hører dette?

– Dette stemmer godt overens med det jeg har fått høre. Ungdomskriminaliteten har økt med nesten 30 prosent siden 2022. Én av tre saker er begått av unge under kriminell lavalder. Det er en del lokalsamfunn som nå kjenner at det gjør noe med hele miljøet når dette skjer, sier Tajik.

Årets første Politiske Pub var med Hadia Tajik (Ap), Sarah Gaulin (tidligere Ap), og Morten Dyrli Ruud fra politiet. (Ulrik Øen Johnsen)

---

Dette er Politisk Pub:

Politisk Pub er en lavterskel møteplass for alle som er opptatt av samfunnsspørsmål. Arrangementet er åpent for alle.

Arrangementene er del av et samarbeidsprosjekt mellom arbeiderpartilagene på Grünerløkka og bydelsutvalgsgruppa, med Dagsavisen som mediepartner.

Arrangementet holdes på Shamrock Pub i Oslo hver onsdag klokken 18.00 fram til 13. november.

Aldersgrense: 18 år.

---

Meldte seg ut

Sarah Gaulin meldte seg ut av Arbeiderpartiet fordi hun ikke følte partiet tok saker om grov kriminalitet på alvor. Nå mener hun partiene i Norge generelt er mer lydhøre for problematikken.

– Jeg har opplevd at kriminalitet håndteres med en indre justis i lokalsamfunnene. Når jeg har tatt opp denne problematikken offentlig, har jeg blitt truet utenfor mitt eget hjem. Det er ikke tilfeldig at noen blir kriminelle. Det er en tilhørighet til nettverk, til andre kriminelle, og til familie, sier Gaulin.

– Synes du Arbeiderpartiet nå lytter mer til denne problematikken?

– Jeg gjør det, og det gjør også flere andre partier. Nå ser vi grenseoverskridende kriminalitet. Særlig etter pandemien. Jeg er glad for at vi har Tajik fra Arbeiderpartiet på Stortinget, som nå tar denne problematikken på alvor, sier Gaulin på spørsmål fra kveldens debattleder, Dagsavisens kommentator Jo Moen Bredeveien.

Vil inndra penger, og straffe bakmenn

Ruud mener det er en rekke tiltak som er gjennomførbare for å håndtere ungdomskriminaliteten.

– Blant annet er et tiltak å ta beslag i pengene som finnes i disse miljøene. Det er mye penger, og mye bling. Det skaper en idolisering. I tillegg mener jeg det bør ses på muligheter for å endre straffeloven slik at voksne som tilrettelegger for at barn begår kriminelle handlinger, skal kunne straffes for det. Barn skal ikke kunne samtykke til å begå kriminelle handlinger, sier Ruud.

Tajik ønsker å sette inn fagfolk for å følge opp de unge kriminelle mye tettere enn i dag. Blant annet ønsker hun å låne fra en modell i Danmark.

– Vi kan lære av det vi har sett fungere i København. Der ser vi at tettere oppfølging fungerer. Men da må vi snakke sammen bedre på tvers av etatene, og uten at man har brutt taushetsplikten. Vi er avhengige av informasjon og samarbeid. Vi ønsker å se på en regelendring hvor informasjonsdelingen i disse sakene ikke skal være grunnlag for å opprette nye straffesaker. En slik løsning tror jeg Grünerløkka ville hatt godt av, sier Tajik.

