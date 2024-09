Taylor Swift støtter Harris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et innlegg på instagram støtter verdens største popstjerne demokraten Kamala Harris.

Det var under nattens debatt mellom Donald Trump og Kamala Harris, Taylor Swift gikk ut på Instagram med sin støtte til Harris.

– Jeg vil gi min støtte til Kamala Harris og Tim Walz i presidentvalget, skriver hun.

– Jeg har gjort min research og jeg har tatt et valg, sier hun videre.

Presidentkandidat Donald Trump kom med påstanden at superstjernen Taylor Swift støtter ham i valget og har til og med gått så langt som å dele et falskt KI-bilde av henne.

I et innlegg på sitt sosiale medium Truth Social publiserte Trump søndag et KI-generert bilde av Swift kledd i rød, hvit og blå USA-uniform med bildeteksten «Taylor Swift vil at du skal stemme på Donald Trump».

– Jeg godtar! skrev Trump under det falske bildet.

Det er altså dette Taylor Swift viser til i sitt innlegg på Instagram.

